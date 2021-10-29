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譚德塞世衛下屆秘書長唯一候選人 未獲美中提名

中央社布魯塞爾29日專電
世界衛生組織秘書長事譚德塞。(美聯社)
世界衛生組織秘書長事譚德塞。(美聯社)

世界衛生組織 （WHO）今天表示，秘書長事譚德塞接受28國提名連任下一屆秘書長，且是唯一候選人，將在明年5月世界衛生大會投票。但他未獲母國衣索比亞支持，美國、中國也未提名他。

世衛組織說明，各國提名候選人已在今年9月23日截止，今天正式宣布共28國提名一位候選人，即現任秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

在公布候選人之後，世衛將在2022年1月執行委員會進行初步審查，確保候選人符合資格，並進行面試，然後將提名送交5月的世衛大會（WHA）投票，若表決通過，譚德塞的第二任期將在8月開始，任期為5年。

世衛表示，提名譚德塞的28個會員國包括德國、法國、奧地利、西班牙、匈牙利、印尼、肯亞等，但除美國及中國並未在提名國之列，也不見譚德塞的母國衣索比亞。

譚德塞是前衣索比亞外長，但近年他的家鄉泰格瑞省（Tigray）執政黨泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與衣國政府交火，軍方還曾指控譚德塞替泰格瑞人民解放陣線獲取武器與外交支持。譚德塞在不獲衣索比亞現任政府支持下，由其他國家提名。

此外，譚德塞在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之初被視為傾中，前美國總統川普批評他，美國並退出世衛，但現任總統拜登上任後美國重返世衛。之後譚德塞支持美國及歐盟啟動第二階段赴中國疫情溯源，並呼籲中國公開原始資訊，以及讓專家更深入探索病毒可能由實驗室流出的理論。但中方否認譚德塞說法，另將疫情溯源指向美國。

未來美國及中國是否支持譚德塞續任世衛秘書長受到矚目。

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