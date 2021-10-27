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天然氣費飆 英國能源貧戶難度冬

特派記者林奐成、游昌樺／倫敦採訪報導
英國面臨新能源危機，無鉛汽油價格漲至每公升146.9便士，天然氣漲幅更讓暖氣帳單暴增，接下來的冬天讓不少民眾叫苦連天。特派記者林奐成／攝影
英國面臨新能源危機，無鉛汽油價格漲至每公升146.9便士，天然氣漲幅更讓暖氣帳單暴增，接下來的冬天讓不少民眾叫苦連天。特派記者林奐成／攝影

「我得付好多帳單，我有1個家庭，兩個孩子要養。以前瓦斯帳單差不多50鎊，上個月卻變成62鎊！」在倫敦開Uber的印度裔阿里抱怨，近來天然氣費用狂漲10%，加上日前「搶油潮」使汽油價格上漲，讓他大喊吃不消。專家擔憂，天然氣危機隨著冬天到來，「能源貧戶」問題將更嚴重。

英國爆發能源危機，起因是整個歐洲天然氣短缺，8月以來已有10家規模較小的能源公司，扛不住成本壓力而關閉，影響數百萬用戶，承接的能源業者，把成本轉嫁到用戶身上。英國將入冬，供暖導致天然氣需求增加，能源成本將續漲。

熟悉能源政策的倫敦大學學院（UCL）資深研究員德拉蒙德（Paul Drummond）直言：「這是一場能源危機，石油危機已平息，但天然氣危機會繼續。」他解釋，英國情況特別嚴重，原因是天然氣儲量少，且脫歐後，原本和歐洲之間的跨境能源合作也減少；英國天然氣用於工業和家戶供暖，影響很大。

他表示：「天然氣危機會造成電費和瓦斯費雙漲，我發現上月帳單漲1倍，且可能繼續漲。」他說，瓦斯費因地區和住房有所不同，平均而言冬季每月水電費至少要100英鎊（137美元）。

獨立樂團「橫越晨曦」主唱提姆（Timothy），在倫敦金士頓租1間8坪房，去年每月暖氣費用達130英鎊（約179美元），佔收入的10%，今年費用恐再增加。他無奈說：「會試著少開一點暖氣，但或許會因此負債，一想到這就讓人煩躁。」

提姆因疫情影響、演出機會減少，待在家時間更多，能源費用必然升高，成為惡性循環。問他是否願意接受能源節費諮詢，提姆說：「工時太長，收入也不多，光是應付生活就夠疲累，沒時間思考，只好接受漲價。」

長期推動低碳建築與能源效率的建築師卡斯特蘿擔憂地說，天然氣價格上漲來得太快，可能衝擊窮人，造成「能源貧戶」問題更嚴重：「這個冬天，貧窮的人可能會減少開暖氣，忍受寒冷，來節省他們的天然氣費用。」

根據英國國家電網公司數據，截至今年8月，英國發電有36%來自天然氣，其次是風力18%和核能15%。

德拉蒙德指出，要完成淨零的目標，務必要達到政府設定的離岸風電設置容量40GW（吉瓦）目標，畢竟減碳策略的核心是完全摒棄化石燃料。

英國電力來源組成 製表／聯合報新媒體中心林奐成
英國電力來源組成 製表／聯合報新媒體中心林奐成

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

天然氣 英國 帳單

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