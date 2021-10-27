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北約秘書長示警中國挑戰 提及台灣面對威脅

中央社布魯塞爾27日專電
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格近日表示，中國崛起對北約安全構成挑戰，而且中國不認同西方民主價值觀，對台灣發出威脅性語言，以及鎮壓香港的民主抗議活動。美聯社
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格近日表示，中國崛起對北約安全構成挑戰，而且中國不認同西方民主價值觀，對台灣發出威脅性語言，以及鎮壓香港的民主抗議活動。美聯社

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格近日表示，中國崛起對北約安全構成挑戰，而且中國不認同西方民主價值觀，對台灣發出威脅性語言，以及鎮壓香港的民主抗議活動。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）25日訪問芬蘭，與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）共同召開記者會。他在會中進一步說明為何中國崛起構成的安全威脅是北大西洋公約組織（NATO）未來戰略的重要一環。

史托騰柏格表示，中國距離歐洲越來越近了，當前正大力投資、試圖控制歐洲的關鍵基礎設施，雖然中國朝成為世界上最大的經濟體前進，卻不認同西方的價值觀。大家看到中國如何鎮壓香港的民主抗議活動、如何對待新疆維吾爾族以及對台灣發出威脅性語言。

他指出，面對中國在經濟和軍事上的崛起，北約盟國意識到全球力量平衡正在發生變化，即使不把中國當成對手，但也意識到中國對北約的安全構成挑戰。

史托騰柏格說，北約正在研究制定新的戰略概念，將在明年馬德里峰會上討論。目前無法詳細說明，但很明顯中國將在北約議程上變得更突出。

此外，他近期接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時表示，中國不是「敵國」，但中國的網路能力、新科技與長程飛彈已對歐洲安全構成衝擊。如何協助北約盟國防禦這些威脅，將在北約未來10年的新政策中「詳盡」闡述。

中國 台灣 北大西洋公約組織

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