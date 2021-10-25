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蘇丹政變軟禁總理解散政府 民主轉型更艱難

編譯李京倫／報導
蘇丹民眾25日在首都喀土穆高舉國旗示威，抗議軍事政變。（Getty Images）
蘇丹民眾25日在首都喀土穆高舉國旗示威，抗議軍事政變。（Getty Images）

蘇丹軍方25日發動政變，逮捕總理哈姆杜克和多名閣員，解散政府，並宣布全國進入緊急狀態，使蘇丹原已脆弱的民主轉型過程更為艱難。

蘇丹最高軍事指揮官兼國家元首布爾漢，當天中午12時左右在國營電視台宣布政變成功，但未明確提到已逮捕總理和其他閣員。他說，軍方仍願兌現在2023年中舉行民主選舉的承諾。

政變消息傳開後，大批群眾開始聚集在首都喀土穆街頭示威。民眾燃燒輪胎，並在軍方總部附近遭遇炮火，衝突導致至少12人受傷。幾天前，喀土穆才剛出現要求實現民主的示威，規模是2019年軍事獨裁者巴席爾因人民抗爭而遭軍事政變下台以來最大。

喀土穆等多地遭斷網，喀土穆聯外道路和橋樑被封，機場也停航。

華盛頓郵報報導，巴席爾下台後，文人和軍方共組過渡委員會執政，雙方經常為了權力分配而意見不合，有幾次差點爆發成全面衝突。軍方內部嫌隙也是政變原因之一。支持巴席爾的軍方派系上月發動政變未遂。

蘇丹政府文人一派由曾是經濟學者的哈姆杜克領導，最近設定最遲11月17日蘇丹所有權力要轉移到文人手中，而且2023年底前要辦選舉。

蘇丹新聞部臉書頁面公告，哈姆杜克呼籲人民和平「占領街頭，捍衛革命」。另一篇貼文寫著，軍事部隊把哈姆杜克軟禁在家，要求他發布支持政變的聲明，但哈姆杜克拒絕，已被帶往不明地點。

非洲聯盟、美國、歐盟和聯合國都發出聲明，要求蘇丹軍方立即釋放文人領袖並恢復文人在政府裡的職位。

2019年文人與軍方合組過渡政府時，軍方告訴文人領袖，軍方在過渡政府裡大致會扮演象徵性角色，但政府組成後，軍方在決定國內外政策上卻占主導地位，並指控哈姆杜克想獨占權力。

美國 緊急狀態 華盛頓郵報

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