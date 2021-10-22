梅克爾最後一次出席歐盟峰會 歐洲領袖起立致敬

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天出席最後一場歐盟高峰會，獲得歐洲領導人起立致敬。美聯社

德國總理梅克爾 （Angela Merkel）的16年總理生涯，對歐盟 影響重大，陪伴歐盟經歷起起伏伏。她今天出席最後一場歐盟高峰會，獲得歐洲領導人起立致敬，眾口齊聲讚揚。

法新社報導，梅克爾總計出席高達107場歐盟峰會，親身經歷歐盟近代史上許多重大轉折，包括歐元區債務危機、敘利亞難民潮、英國脫歐，以及創設歐盟疫情 復甦基金等。

根據在場官員，主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在對梅克爾致意的閉門場合說：「妳的功績不朽。」

他在26國領導人起立鼓掌致敬後說，沒有梅克爾的歐盟峰會「就像是沒有梵蒂岡的羅馬，或是沒有艾菲爾鐵塔的巴黎」。

盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）稱讚梅克爾是「妥協機器」，透過馬拉松式歐盟內部協商，「總是能找到某些事情讓我們團結一致。歐洲會想念她。」

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）說：「16年下來，她真的在歐洲留下了屬於她的印記，在某些困難時刻，幫助27個會員國做出充滿人性的正確選擇。」

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）說，他希望梅克爾這個「偉大政治家」，能「以某種方式」繼續留在政治舞台上。

奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）說，梅克爾無疑是一位偉大的歐洲人，也是歐盟內部的和平避風港。她的離開「將留下一個空洞」。