美加傳教士17人遭綁架 海地黑幫揚言撕票

替設於美國俄亥俄州的「基督教援助服務」（Christian Aid Ministries）美國與加拿大傳教士等17人被海地黑幫綁架。該辦公室暫時關門。(美聯社)

海地黑幫上周末綁架美國與加拿大傳教士等17人，要求每名人質100萬美元贖金。根據法新社看到的影片，綁匪威脅要將人質撕票。

這群傳教士替設於美國俄亥俄州 的「基督教援助服務」（Christian Aid Ministries）服務，在造訪海地與多明尼加共和國交界處的一處孤兒院時，在太子港東方遭到綁架。黑幫綁架17人後，合計勒索1700萬美元贖金。

基督教援助服務表示，人質包括年齡在18到48歲的12名成人，以及5名小孩，年齡分別為8個月、3歲、6歲、13歲與15歲。

根據拍攝於20日並於21日上傳到社群媒體 的影片，黑幫頭目約瑟夫（Wilson Joseph）身穿西裝，周圍環繞武裝分子，後方棺材內有5名幫派成員屍首。

他以海地克里奧爾語說：「既然我沒拿到我想要的，我會殺了這些美國人。」

一名匿名美國高階官員表示，那段影片似乎是真的。

(影音來源：NBC News YouTube 頻道)

那位官員21日晚間告訴記者：「就我目前所知，今天出現在網上的影片是真的。現階段可以說，那不是偽造的影片。」

官員補充說：「我們與基督教援助服務保持聯繫，也持續聯絡海地國家警察（Haitian National Police）。美國聯邦調查局（FBI）人員已在現地，與相關各方保持聯繫。」

由於海地綁架案頻傳，且對象通常包括美國公民 ，美國當局建議民眾不要前往海地。

海地警方從去年12月開始追緝約瑟夫，他涉及的刑事案件包括暗殺、綁架、偷車與劫持貨車等。