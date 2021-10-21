我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時專欄作家：缺乏信任 中國難以複製台積電成功

氣候峰會倒數 英媒揭多國企圖刪修聯合國氣候報告

神學士傳斬首阿富汗女排球員 FIFA再撤離57難民

中央社喀布爾/巴黎21日綜合外電報導
神學士重掌阿富汗政權後，據稱將一名女子青年排球國家隊新秀球員斬首。圖為21日喀布爾街頭女性示威，神學士戰士在一旁駐守。(美聯社)
神學士重掌阿富汗政權後，據稱將一名女子青年排球國家隊新秀球員斬首。圖為21日喀布爾街頭女性示威，神學士戰士在一旁駐守。(美聯社)

神學士（Taliban，另譯塔利班）重掌阿富汗政權後，據稱將一名女子青年排球國家隊新秀球員斬首。國際足球總會（FIFA）今天則宣布，已完成第二批共57名阿富汗女子足球和籃球球員相關撤離行動。

「波斯獨立報」（Persian Independent）報導，阿富汗女子青年排球國家隊教練阿夫薩里（Suraya Afzali，化名）受訪時披露，神學士本月初殺害女排球員哈基米（Mahjabin Hakimi），但這件事沒人知道，因為神學士威脅她的家人不可洩露消息。

報導說，哈基米原是阿富汗首都喀布爾市立排球隊（Kabul Municipality Volleyball Club）的優秀球員，直到前總統甘尼（Ashraf Ghani）的政府垮台。而就在幾天前，社群媒體上出現哈基米被砍下的頭顱和血淋淋頸部的照片。

根據阿夫薩里說法，阿富汗女排國家隊僅2名球員在神學士8月完全掌控政權前成功逃離出境，許多阿富汗女運動員不幸仍身處國內，哈基米只是其一。

神學士上台後便試圖確認女運動員身分及追捕她們，尤其是女排隊成員。阿夫薩里說，神學士鎖定曾參加國內外競賽且曾出現在媒體節目的女球員。

阿夫薩里指出：「所有排球隊成員和其餘女運動員都身處糟糕處境，活在絕望和恐懼中。每個人都被迫逃離或躲藏過活。」

國際足球總會和卡達政府上週成功將100名阿富汗女足隊相關人員撤離出境，其中除了國家隊隊員還有她們的家屬。

國際足球總會今天又說，經過協調後，他們再協助57名阿富汗難民撤離，主要包括女性和兒童。這群人同樣也是用包機載運至卡達。

本月稍早，國際足球總會還曾協助國際自由車總會（UCI）經由阿爾巴尼亞撤出165位阿富汗難民。

國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示：「我們想向卡達埃米爾與阿爾巴尼亞總理表達誠摯感謝，謝謝他們幫助我們完成人道任務，以及在如此艱難情況下，讓這些足球界成員安全落腳他處所提供的一切協助。」

他還說：「我也呼籲世界各地所有我們在政府和足球界的朋友，幫助我們替撤離者取得居留許可和簽證，好讓他們能在安全無憂的環境下展開新生活。」

阿富汗 足球 神學士

上一則

梅根專訪殺傷力太大 威廉凱特計畫訪美搶救人氣

下一則

捷克公布總統齊曼一周前影片 病床上簽文件

延伸閱讀

阿富汗撤軍亂象 拜登政府部門忙卸責 首席特使先下台

阿富汗撤軍亂象 拜登政府部門忙卸責 首席特使先下台
馬拉拉發表公開信 要求神學士讓阿富汗女孩上學

馬拉拉發表公開信 要求神學士讓阿富汗女孩上學
阿富汗局勢一夕潰敗 退役上將：信心問題

阿富汗局勢一夕潰敗 退役上將：信心問題
阿富汗撤軍混亂 責任不全在拜登

阿富汗撤軍混亂 責任不全在拜登

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
真子因為長期承受一系列的輿論「誹謗中傷」，經由醫師診斷罹患「複雜性PTSD」（複雜性創傷後壓力症候群），真子日常生活中出現明顯的焦慮和恐慌、精神無法集中、深沉的悲觀無力感，身心無法負荷。 (歐新社)

日本社會集體公婆化「真子公主結婚」的世論破壞風波

2021-10-14 20:03
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞