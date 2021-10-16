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李顯龍與習近平通話 表態支持中國加入CPTPP

記者林則宏／綜合報導
圖為中國國家主席習近平（右）2019年4月29日在北京人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。（美聯社）
圖為中國國家主席習近平（右）2019年4月29日在北京人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。（美聯社）

根據中國外交部發布的消息，中國國家主席習近平15日與新加坡總理李顯龍通電話。李顯龍表示，新方歡迎並支持中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。李顯龍稱，這將有利於地區繁榮發展。

但新加坡外交部網站發布的新聞稿並未提及前述內容。根據新加坡外交部新聞稿，李顯龍在通話中與習近平探討如何透過強化跨境和供應鏈的連結，以及在貿易、投資、智慧城市和氣候變遷等領域的合作，增強經濟復甦。兩人還對雙方在綠色經濟和數位經濟等新興領域擴大合作表示歡迎。

中國於今年9月16日正式申請加入CPTPP，台灣隨後也在9月22日宣布將申請加入CPTPP。CPTPP現有11個成員國，包括：日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利和馬來西亞。日本今年擔任CPTPP輪值主席國，新加坡則將於明年接任。

對於兩岸先後申請加入CPTPP，新加坡「海峽時報」（The Straits Times）上個月25日曾報導，新加坡貿工部發言人在回應媒體詢問時表示，新加坡歡迎任何樂意且有能力符合CPTPP高標準的經濟體加入的意願。

中國外交部官網發布的新聞稿指出，習近平15日與李顯龍通話時表示，中新作為近鄰和夥伴，政治上相知互信，合作中與時俱進，交往中互學互鑒。面對新冠肺炎疫情，雙方守望相助、共克時艱，推動雙邊合作逆勢前行，彰顯了中新關係的活力和韌性。

習近平稱，中國願與新加坡加強多邊合作，攜手構建全球發展共同體，推動「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）如期生效，為地區乃至世界經濟復甦注入動力。

李顯龍則表示，國際形勢發生了很大變化，但新中關係始終保持良好發展勢頭。新方願同中方共同辦好慶祝東協中國建立對話關係30周年相關活動，推動東協同中國關係取得更多實質成果。新方歡迎並支持中國申請加入CPTPP，這將有利於地區繁榮發展。

新加坡 中國 習近平

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