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補強針和強制戴口罩建功 以色列疫情降溫

中央社耶路撒冷15日綜合外電報導
以色列，一名14歲的男孩接種新冠疫苗補強針。(美聯社)
以色列，一名14歲的男孩接種新冠疫苗補強針。(美聯社)

科學家和衛生官員表示，以色列爆發境內數一數二嚴重疫情已4個月，目前新增染疫人數和重症患者大幅減少，拜施打疫苗補強針、疫苗護照和強制戴口罩規定之賜。

以色列遭更具傳染性Delta變異株侵襲，6月爆發第4波疫情。

以色列政府沒有再度實施封城措施，而是把賭注押在為12歲以上民眾施打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗追加劑，並強制民眾戴口罩，進出餐廳和其他場所必須出示「綠色通行證」（Green Pass），包括孩童在內。「綠色通行證」是已接種疫苗、病毒檢測呈陰性或染疫已康復的證明。

9月初達到疫情高峰至今，以色列每日染疫人數驟降超過80%，重症病例將近砍半。

以色列採行「與COVID共存」策略，讓學校和經濟得以持續開放，但不是沒有付出代價和引發爭議。

美國食品暨藥物管理局（FDA）開始考慮批准追加第3劑疫苗，以色列衛生部昨天向FDA顧問小組提交最新的追加劑安全和效力數據。

數據顯示，第一批施打追加劑的60歲以上族群，在接種第3劑兩週左右後，染疫人數開始迅速減少，其他年齡族群染疫人數則持續增加。

希伯來大學（Hebrew University）COVID-19監測團隊的蓋齊特（Doron Gazit）和艾希肯納齊（Yinon Ashkenazy）進行數據分析發現，在各個年齡族群接種第3劑後，病毒再生數開始大幅下降。

施打追加劑至今，通常是年齡較輕者的大多數未接種疫苗者，在感染重症風險中首當其衝，占住院重症病患約75%，接種2或3劑疫苗者則占住院重症者1/4。

疫苗 以色列 疫情

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