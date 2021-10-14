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英航艦上茶喝完了 加拿大巡防艦暖心送千枚茶包

中央社倫敦14日綜合外電報導
英國航艦伊麗莎白女王號。(Getty Images)
英國航艦伊麗莎白女王號。(Getty Images)

英國皇家海軍而言，能驅除寒意的熱茶絕對不可或缺。但英媒今天報導，英國航艦伊麗莎白女王號竟遭遇茶包短缺，幸虧加拿大巡防艦馳援約千枚茶包，這個後勤難題才得以落幕。

海軍人員雖已習慣嚴苛工作環境，但一杯熱茶能撫慰疲憊之軀，為航海途中所必備，偏偏伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）上周航行至太平洋時，茶包用罄。

「太陽報」（The Sun）今天報導，伊麗莎白女王號航艦打擊群指揮官慕豪思（Steve Moorhouse）到加拿大皇家海軍巡防艦溫尼伯號（HMCS Winnipeg）例行拜會時，提起伊麗莎白女王號缺茶窘境。在與加國軍官共享伯爵茶和司康後，慕豪思「滿載」近一千個茶包回到航艦上。

慕豪思本周告訴「加拿大廣播公司新聞網」（CBC News）：「我原本以為，他們會用加國傳統餐點款待我，不管是什麼。結果他們非常友善地提供了英式茶飲，下午茶。」

慕豪思表示：「每當我拜訪友艦歸來，官兵總會問我，『長官，你拿了什麼回來？他們給你什麼了？是楓糖漿這類東西嗎？』但這次我說，『不，我拿到了伯爵茶包』。」

暖心馳援的溫尼伯號指揮官雷頓（Doug Layton）說：「他（慕豪思）後來寄給我一封電郵，並說我是英雄。」

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