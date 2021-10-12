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荷蘭國王或女王可與同性結婚？首相：王儲無須放棄繼承

編譯張君堯／綜合報導
根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。（路透）
根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。（路透）

自2001年以來，同性婚姻在荷蘭一直是合法的，但一直不被認為適用於王室，因為必須有王位繼承人，如今首相呂特（Mark Rutte）明確表示「任何國王或女王都可以與同性結婚」。

根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主（Catharina-Amalia）將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。

呂特在回覆國會的書面回覆中提到這完全是「理論上的情況」，內閣不認為王位繼承人或國王如果想與同性伴侶結婚就應該退位。

作為現任國王的長女，阿瑪麗亞公主的未來受到密切關注，今夏有一本書提出若她選擇與同性伴侶結婚可能會引發的連鎖效應，不過這本書並未推測公主的個人生活，也沒有跡象表明任何婚禮正在籌備中。阿瑪麗亞目前預計明年將上大學，但她拒絕了所有在學期間應得的皇室收入。

倘若荷蘭未來真的出現同性王室婚姻，針對透過收養或捐贈精子而生的王室後裔是否有繼承權的議題，呂特坦言「這非常複雜」，由於荷蘭憲法規定，該國國王或女王只能透過「合法後裔」繼承，現階段關於王室同性婚姻的討論理論。呂特也比喻：「如果我們走到這座橋，那就讓我們過橋吧。」

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