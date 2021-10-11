歐洲議會邀臉書吹哨者 出席11月聽證會

歐洲議會將邀請揭露臉書問題的吹哨者郝根(圖)出席11月聽證會。(美聯社)

歐洲議會今天表示，將邀請揭露臉書 問題的吹哨者郝根出席11月聽證會，因為有必要調查相關指控，以進行有關打擊網路仇恨及虛假訊息的立法工作 。

歐洲議會內部市場和消費者保護委員會今天下午決定，將在11月8日舉行一場關於大型科技公司對用戶負面影響的聽證會，將邀請前臉書員工、37歲數據科學家郝根（Frances Haugen）出席。

郝根近期揭發臉書以利益為上，明知Instagram對某些青少年有明顯傷害，卻不作出必要的改變，且在打擊仇恨和錯誤信息時，作法不誠實。

歐洲議會議員們認為郝根的爆料顯示，網路平台的商業模式與使用者存在利益衝突，除應有審核規則和透明度義務外，且由於要求企業自律無法奏效，另應透過立法處理，因此有必要調查相關指控，研究如何對打擊網路上仇恨及虛假訊息採取進一步措施。

繼美國 聯邦參議院商務委員會消費者保護小組10月5日邀請郝根出席聽證會後，歐洲議會也跟進邀請，指這將對歐盟推動的數據市場法等法案立法工作有所助益。

不過臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）先前則回擊吹哨者對臉書撕裂社會、帶壞兒童等指控；他說，稱臉書罔顧安全、利益至上的說法「絕非事實」。