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捷克大選登場 總理巴比斯面臨政權保衛戰

中央社╱柏林8日電
捷克現任總理巴比斯。(路透)
捷克現任總理巴比斯。(路透)

捷克國會大選今明兩天登場，根據民調，現任總理巴比斯的支持度最高。不過巴比斯醜聞纏身，加上反對黨虎視眈眈，讓他面臨艱難的政權保衛戰。

捷克在8、9日兩天舉行4年一度的眾議院選舉。眾議院是捷克最重要的民意機構，選後將誕生新政府。根據選前一周的民調，總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動」（ANO）支持度27%，排名第一。

巴比斯是捷克的億萬富豪，不少捷克人相信他治國與經營事業一樣成功，他在上次大選拿下近30%的高票。他這次在選戰中承諾給退休人士和公務員更多錢，並自認是捷克文化和國家利益的救星，讓捷克免於非法移民和歐盟氣候政策的危害。

不過，巴比斯涉嫌詐領歐盟補助款，長年與歐盟關係不睦，反菁英的民粹色彩和獨裁傾向讓他備受爭議，導致民怨四起，捷克近年一再出現大規模的反巴比斯示威。

巴比斯的主要挑戰者是人民民主黨（ODS）等三黨為了這次大選組成的中間偏右聯盟「一起」（SPOLU），民意支持度有21%，去年訪台的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）也是人民民主黨的一員。

人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）是捷克目前最重要的反對黨領袖，如果巴比斯下台最有可能接任總理。「一起」代表的是捷克的自由主義傳統，主張自由市場、小政府和減少政府舉債。

民調排名第三的是海盜黨與「市長與獨立人士」黨（STAN）組成的新聯盟「海盜和市長」（Piráti a Starostové），支持度有17%。

海盜黨是中間偏左的自由派，支持者主要是都市的年輕選民。海盜黨主張對俄羅斯和中國強硬，打算深化對台關係，友台的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）即出身海盜黨。

巴比斯雖然民調居首，連任之路卻面臨重重障礙。首先，目前的執政夥伴捷克社會民主黨（ČSSD）支持度長期低迷，去年10月曾在參議院改選慘敗，這次眾議院選舉能否跨過門檻不無疑問。

其次，國際調查記者聯盟（ICIJ）上周末公布「潘朵拉文件」（Pandora Papers）報告，披露巴比斯透過境外投資公司在法國置產，引起輿論議論紛紛，但因距離投票日太近，難以判斷對選情的影響。

眾議院選舉預計當地時間9日下午2點結束投票，當晚就會有開票結果。

不過，為取得多數席位，按往例各黨在選後的合縱連橫，讓新政府成立充滿變數。因此，巴比斯能否順利連任，可能幾天後才會揭曉。

民調 民主黨 眾議院

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