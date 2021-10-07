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極端氣候影響 義大利12小時降雨破歐洲紀錄

中央社米蘭7日綜合外電報導
義大利北部4日強降雨引發土石流和洪患，使得基里阿諾鎮（Quiliano）傳出一座橋樑坍塌災情，當局救出數十人。美聯社
義大利北部4日強降雨引發土石流和洪患，使得基里阿諾鎮（Quiliano）傳出一座橋樑坍塌災情，當局救出數十人。美聯社

極端氣候引發破紀錄降雨的情形這周再現，義大利西北部遭風暴襲擊，僅12小時內降下742毫米雨量，創下歐洲前所未見的降雨強度。

義大利熱那亞省（Genoa）以自然風光和崎嶇海岸線聞名，如今卻成為極端豪雨重災區，一系列慢速移動的風暴從3日到4日停滯於熱那亞省，兩天為米蘭（Milan）以西南方約100公里的羅西廖內鎮（Rossiglione）帶來超過925毫米降雨量。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，925毫米約略等同於美國西雅圖一年的平均降雨量，英國倫敦則需要15個月才能累積這樣的降雨強度。

根據米蘭媒體Corriere della Sera報導，強降雨引發土石流和洪患，使得基里阿諾鎮（Quiliano）傳出一座橋樑坍塌災情，當局救出數十人。

氣候學家與極端天氣專家艾雷拉（Maximiliano Herrera）指出，義大利這一地區並非不常降雨，一年平均降雨約為1200毫米；然而，這場風暴竟在短短12小時降下742毫米雨量，創歐洲紀錄。

另外，在中東國家阿曼，一場罕見熱帶氣旋狂瀉相當於數年的雨量，導致終年少雨的沙漠地區發生致命水患。

「阿曼時報」（The Times of Oman）報導，熱帶氣旋夏亨（Shaheen）本周橫掃阿曼，在幾小時內就為炎熱乾燥的哈布拉市（Al Khaburah）帶來超過300毫米降雨。

阿曼氣象部門指出，這相當於約在24小時內降下超過3年雨量。

世界各地暴雨頻傳，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）報告指出，隨著全球氣溫上升，極端降雨的強度將更高。

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