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中資深入戰略產業 專家：英國應加速減少依賴

中央社倫敦6日專電
英國一名中國事務專家指出，英中的意識形態和國家利益分歧未來恐持續擴大。（路透）
英國一名中國事務專家指出，英中的意識形態和國家利益分歧未來恐持續擴大。（路透）

英國一名中國事務專家指出，英中的意識形態和國家利益分歧未來恐持續擴大；英國應加速減少對中國的依賴，包括在車用電池、晶片製造、核能等戰略產業。

保守黨「中國研究小組」（China Research Group）研究主任帕密里（Julia Pamilih）5日在英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）撰文指出，在中國國家主席習近平領導下，北京近一、兩年持續加大黨國體制對國內各領域的控制。中國外交官則對其他國家日益採取對抗和挑釁姿態，且不避諱實施「人質外交」。

帕密里認為，北京的強勢、侵略性作風與中共明年即將舉行第20次全國代表大會有關。有意見指出，習近平等領導人對中國的政治模式很有信心，且認為西方正在衰落，因此相信中國未來10年有機會達成「民族復興」。

英國首相強生（Boris Johnson）政府大力倡議脫歐後的「全球化英國」（Global Britain），但帕密里指出，目前其實是「全球化中國」（Global China）的時代。她舉例，中國「恆大集團」的債務危機引發全球投資人焦慮，而當中國的領導人放任群眾的民族主義熱情火花四射時，西方企業也難免遭殃。

對於如何應對北京，帕密里指出，英國的策略必須兼顧增進國內韌性及強化國際結盟。在印太區域建立新同盟或許需要較長時間培養與潛在夥伴的互信，但在國內，英國可自主選擇加快調整對中國的立場，並減少對中國的戰略依賴。

帕密里舉例，高等教育是英國最大的對中服務出口項目，而英國各大學院校對來自中國的資金依賴程度近年有增無減，部分大學的費用收入高達1/5來自中國。各大學院校有必要尋求多元化的營收模式。

此外，雖然有北京撐腰的電信企業「華為」已遭排除於5G建設之外，且眾所皆知中國在海外投資具戰略意義的科技有地緣政治考量，但英國政府原本還允許中資收購國內最大晶片廠「紐波特晶圓製造公司」（Newport Wafer Fab）。國營「中國廣核集團」（CGN）未來是否將完全與英國的核能發電廠建設無涉，也有待觀察。

帕密里進一步指出，政府7月宣布在英國東部的桑德蘭市（Sunderland）打造國內第一座汽車電池「超級工廠」，計畫總金額10億英鎊，預計每年可為10萬輛汽車提供電池，合作夥伴卻是中國電池供應商「遠景動力」（Envision AESC），無視中國企業在政府多年補貼支持下，已在電池工業稱霸。隨著各國力求減少碳排放量、發展電動交通工具，對中國的依賴將有增無減。

此外，倫敦各區政府持續採購由杭州海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua Technology）生產的監視攝影設備，無視這些企業與新疆大規模社會監控系統的連結。帕密里呼籲，英國可以採取更多作為，同時顧及國家安全、價值觀、貿易利益、外交和地緣政治。

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