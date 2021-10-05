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憂神學士打壓 逾百名音樂家驚險逃離阿富汗

中央社雪梨5日綜合外電報導
阿富汗國立音樂學院創辦人暨校長薩爾馬斯特（Ahmad Sarmast，圖）表示，憂心神學士接掌阿富汗後對音樂家展開打壓，學校超過100名師生驚險地從喀布爾（Kabul）搭機逃離。Getty Images
阿富汗國立音樂學院創辦人暨校長薩爾馬斯特（Ahmad Sarmast，圖）表示，憂心神學士接掌阿富汗後對音樂家展開打壓，學校超過100名師生驚險地從喀布爾（Kabul）搭機逃離。Getty Images

阿富汗國立音樂學院創辦人暨校長薩爾馬斯特（Ahmad Sarmast）表示，憂心神學士接掌阿富汗後對音樂家展開打壓，學校超過100名師生驚險地從喀布爾（Kabul）搭機逃離。

薩爾馬斯特告訴法新社，101名阿富汗國立音樂學院（Afghanistan National Institute of Music）師生於3日晚間搭機抵達卡達首都杜哈（Doha）。

他表示，101人當中約半數為女性，未來計劃在葡萄牙政府協助下前往葡萄牙。薩爾馬斯特本人目前居住在墨爾本，他打算在葡萄牙重建學校。

薩爾馬斯特說，這場逃難行動直到最後一刻都無法確保成功。101名音樂家先是在駐喀布爾卡達大使館幫助下，分成小團體前往機場。

他們遇到的第一個難關，就是在機場碰到質疑簽證的神學士武裝分子，但被卡達大使館官員設法化解。

接著是女性被告知無法利用臨時「公務護照」出境，這種護照通常只發給官員。卡達官員再次化險為夷。

薩爾馬斯特說，數小時後，當音樂家搭乘的飛機終於起飛，他心中感慨萬千。「那一刻充滿淚水，我不停流淚，我的家人也跟著哭。那是我一生中最高興的時刻。」

他說，他和學生們一起經歷過許多令人難忘時刻，也曾在國際巡迴演奏會上受到觀眾起立喝采，「但聽到他們的飛機起飛，那種感受和快樂難以形容」。

他表示，這次行動從神學士接掌阿富汗起，就開始策畫。「從神學士接掌喀布爾的那一刻起，對音樂和音樂家的歧視就開始了。阿富汗人民再次被噤聲。」

神學士在1996年到2001年第一次掌權時期禁止音樂，他們於8月15日重掌政權後，雖然承諾會更包容，但仍強調會依伊斯蘭教律法（Sharia law）施政。

神學士對音樂的態度不一，也沒有頒布明確指令。像是這周末在喀布爾舉行的一場神學士集會上，政府官員和神學士高層發表演說前，就播放了宗教音樂。

薩爾馬斯特說，神學士告訴學院成員待在家中，等候進一步通知，但近2個月過去了，依舊沒有任何音訊。

他也表示，這次逃離喀布爾只是第一階段，並誓言要讓學院另外184名師生都逃出團聚。

神學士 喀布爾 阿富汗

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