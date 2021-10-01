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菲律賓拳王巴喬登記參選總統 副手有個台裔兒媳

中央社 馬尼拉1日專電
菲律賓拳王巴喬（右）1日正式登記角逐2022年總統，搭檔的副總統參選人、前馬尼拉市長艾天薩（左）同時亮相。中央社
菲律賓拳王巴喬（右）1日正式登記角逐2022年總統，搭檔的副總統參選人、前馬尼拉市長艾天薩（左）同時亮相。中央社

菲律賓拳王巴喬今天正式登記角逐下屆總統，搭檔的副總統參選人艾天薩同時亮相。艾天薩曾擔任首都馬尼拉市長，長子金．艾天薩的妻子在菲律賓出生長大，但父母是台灣人。

42歲的巴喬（Manny Pacquiao）現任菲國參議員，是世界拳壇唯一曾奪下8個量級冠軍腰帶者，生涯戰績62勝8負2和。

他來自單親家庭，家中有5個兄弟姐妹。因家貧失學後，巴喬14歲從家鄉來到馬尼拉，展開拳擊生涯；「沒有拳賽時就當建築工人，一天賺4美元（約新台幣111元）」，一路奮發下，終於成為有「國家之拳」美譽的菲律賓英雄。

巴喬出身菲國南部聖托斯將軍市（General Santos），他和家族勢力在南部大城納卯市（Davao）的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年以來一直是政治盟友。杜特蒂2016年5月曾說：「即使他不在我的（總統競選）陣營，也請支持巴喬。他是我的朋友。我們都來自民答那峨島。」

不過，今年5月以來，隨著巴喬參選下屆總統的態度越加明朗，以及對杜特蒂抨擊炮火越來越猛烈，雙方關係變調，兩人隸屬的執政黨也分裂為巴喬和杜特蒂人馬兩支派系。雖然巴喬和杜特蒂已經撕破臉，但兩人對許多政治議題立場相差無幾。

另一方面，巴喬選擇的2022年競選副手今天揭曉，是80歲的眾議院副議長艾天薩（Lito Atienza）。艾天薩曾擔任馬尼拉市長達9年，在前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）任內曾接任環境部長，政治資歷豐富。

艾天薩家族不僅涉足政壇，他的長子金．艾天薩（Kim Atienza）曾任馬尼拉市議員，身兼氣象主播和電視主持人等多職；另一個兒子阿諾德．艾天薩（Arnold Atienza）曾在亞洲跆拳道錦標賽奪金，現任資通訊科技部（DICT）次長。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，金．艾天薩的妻子費莉西亞（Felicia Hung Atienza）在菲律賓出生長大，父母是台灣人，且西班牙文、英文、中文流利。

今年5月，電影「玩命關頭9」演員約翰希南指台灣是國家，引發中國網友不滿後道歉。對此，金．艾天薩曾推文表示：「我太太是台灣人，我小孩是混血。他們有個國家叫台灣。」獲得1萬4700多名網友按讚。

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