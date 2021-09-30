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遭控助納粹屠殺逾萬人 德國96歲老婦受審前逃逸

中央社德國伊茲赫30日綜合外電報導
一名警員在德國96歲老婦佛希納的庭審前看表。佛希納被指控共謀殺害超過一萬名納粹集中營受囚者，她今天未能現身法庭受審。(美聯社)
一名警員在德國96歲老婦佛希納的庭審前看表。佛希納被指控共謀殺害超過一萬名納粹集中營受囚者，她今天未能現身法庭受審。(美聯社)

德國一名96歲老婦佛希納被指控年輕時共謀殺害超過一萬名納粹集中營的被囚禁者，她今天未能現身法庭受審，法官在戲劇性庭審上對這名「逃犯」發出逮捕令。

集中營秘書佛希納（Irmgard Furchner）是數十年來因納粹時代罪行遭起訴的第一批女性之一。

檢方指控她協助系統性謀殺被關押在波蘭施圖特霍夫（Stutthof）集中營的逾一萬人。

由於事發時佛希納為18至19歲，她的案件交由少年法庭審理。

德國北部城鎮伊茲赫（Itzehoe）法院發言人米霍佛（Frederike Milhoffer）表示，佛希納今天早上離開漢堡（Hamburg）附近的養老院，搭計程車前往地鐵站。

不過，佛希納沒有出庭受審，伊茲赫警方發言人告訴法新社，警方正在找她，但「不知她身處何地」。此外，佛希納的律師雖現身法庭，但未向記者發表任何聲明。

佛希納1943年6月至1945年4月在施圖特霍夫集中營指揮官霍比（Paul Werner Hoppe）的辦公室工作。

起訴書指出，大約有6萬5000人命喪這座集中營，其中包括「猶太囚犯、波蘭游擊隊成員和蘇聯戰俘」。

經過長時間考慮，法院2月認定，佛希納足以出庭受審。

代表猶太大屠殺（Shoah）倖存者並參與此案的律師魯克爾（Christoph Rueckel）表示，佛希納為霍比「處理所有通信」。

魯克爾告訴「北德廣播公司」（NDR），佛希納在霍比口述下「打字（紀錄）驅逐和處決命令」，並親自草簽每條訊息。

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