遭控助納粹屠殺逾萬人 德國96歲老婦受審前逃逸

一名警員在德國96歲老婦佛希納的庭審前看表。佛希納被指控共謀殺害超過一萬名納粹集中營受囚者，她今天未能現身法庭受審。(美聯社)

德國 一名96歲老婦佛希納被指控年輕時共謀殺害超過一萬名納粹 集中營的被囚禁者，她今天未能現身法庭受審，法官在戲劇性庭審上對這名「逃犯」發出逮捕令。

集中營秘書佛希納（Irmgard Furchner）是數十年來因納粹時代罪行遭起訴的第一批女性之一。

檢方指控她協助系統性謀殺被關押在波蘭施圖特霍夫（Stutthof）集中營的逾一萬人。

由於事發時佛希納為18至19歲，她的案件交由少年法庭審理。

德國北部城鎮伊茲赫（Itzehoe）法院發言人米霍佛（Frederike Milhoffer）表示，佛希納今天早上離開漢堡（Hamburg）附近的養老院，搭計程車前往地鐵站。

不過，佛希納沒有出庭受審，伊茲赫警方發言人告訴法新社，警方正在找她，但「不知她身處何地」。此外，佛希納的律師雖現身法庭，但未向記者發表任何聲明。

佛希納1943年6月至1945年4月在施圖特霍夫集中營指揮官霍比（Paul Werner Hoppe）的辦公室工作。

起訴書指出，大約有6萬5000人命喪這座集中營，其中包括「猶太 囚犯、波蘭游擊隊成員和蘇聯戰俘」。

經過長時間考慮，法院2月認定，佛希納足以出庭受審。

代表猶太大屠殺（Shoah）倖存者並參與此案的律師魯克爾（Christoph Rueckel）表示，佛希納為霍比「處理所有通信」。

魯克爾告訴「北德廣播公司」（NDR），佛希納在霍比口述下「打字（紀錄）驅逐和處決命令」，並親自草簽每條訊息。