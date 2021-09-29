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岸田文雄 從德川家康變織田信長？

記者蔡佩芳／台北報導
日本自民黨總裁選舉勝出的岸田文雄（左二）寫下他的座右銘「天衣無縫」。路透
日本自民黨總裁選舉勝出的岸田文雄（左二）寫下他的座右銘「天衣無縫」。路透

日本自民黨總裁選舉落幕，前外務大臣岸田文雄擊敗高人氣的河野太郎，將成為日本第100任首相。這位作風如德川家康卻自詡想當織田信長的新領導人，上台後會維持團隊作戰的風格，還是變身為強勢領導？

64歲的岸田是9連任國會議員，一直給人善於「傾聽」形象，作風溫和穩健。身為棒球迷的岸田，高中社團參加棒球部，守備位置游擊手或二壘手，通常排在第一、二棒。他曾在著作中提到，棒球隊經驗讓他學到團隊作戰的重要。

2018年黨總裁選舉，安倍晉三擊敗石破茂連任。選前一直傳聞將參選的岸田，卻直到最後一刻棄賽挺安倍，讓外界留下「決斷不足」印象，甚至被解讀在等安倍任滿「禪讓」。溫和作風在岸田身上漸成為負面形象。去年安倍因病請辭，岸田首度參選總裁，希望以安倍欽點接班人的策略上位，卻不敵各大派系支持的大黑馬菅義偉。媒體分析岸田敗選原因：個人形象不鮮明，缺乏話題主導力。

挫折也是轉機。敗選後岸田未再任黨職也未入閣，僅僅是個議員，卻給了他沉澱時間，在各地傾聽國民心聲，一年內就寫了三本筆記，充分展現特長的「傾聽力」。今年岸田第一個宣布參選，有節奏推出一個又一個政見，顯然有備而來。

為了打造親民形象，岸田也積極經營網路，開設「岸田BOX」意見箱，接受網友挑戰；在Instagram上嘗試「家族直播」，甚至在SNS上介紹晚餐菜單，分享日常生活，拉近與民眾距離。他還透露自己接觸流行文化，漫畫「鬼滅之刃」已經看完整套。幕僚透露，什麼都會去嘗試，這就是岸田文雄。

2020年11月，岸田接受曾是政治明星的電視評論人杉村太藏訪談，杉村以日本戰國時期人物比擬，覺得安倍是織田信長，菅義偉是接替織田的豐臣秀吉，如果石破茂是明智光秀，岸田文雄就像「一直忍耐等待機會到來」的德川家康，或者說是加賀百萬石大名前田利家。

沒想到岸田文雄回說，沒有很喜歡德川家康，「我想當織田信長！」讓杉村大呼：「這太讓人意外了，無論怎麼看，你都是德川家康啊！」

岸田說，如果像德川家康或前田利家，為後代打造百世繁榮，也是挺好的。只是比起來，他想像織田信長那樣，朝著道之所在的理想邁進，人生就算短暫卻豐富！

岸田在上次選舉中選用座右銘之一「春風接人」，意為如春風般溫柔地對待他人；這次選舉他選擇的是「天衣無縫」，這句話在日文意指人格自然純真不做作，也有相信自己自然行事之意。獅子座的岸田，或想展現如獅王的領導力。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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