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澳洲特斯拉電池組起火 報告：疑冷卻劑外洩引起

中央社雪梨28日綜合外電報導
今年7月底，澳洲維多利亞州的大型特斯拉（Tesla）貯能電池組因不明原因起火，火勢延燒3天，燒毀2個電池組。安全監管單位今天表示，火災原因可能是冷卻劑外洩所造成。Getty Images
今年7月底，澳洲維多利亞州的大型特斯拉（Tesla）貯能電池組因不明原因起火，火勢延燒3天，燒毀2個電池組。安全監管單位今天表示，火災原因可能是冷卻劑外洩所造成。Getty Images

今年7月底，澳洲維多利亞州的大型特斯拉（Tesla）貯能電池組因不明原因起火，火勢延燒3天，燒毀2個電池組。安全監管單位今天表示，火災原因可能是冷卻劑外洩所造成。

維州政府去年底與法國可再生能源巨頭Neoen簽約，在距離墨爾本約1小時車程的吉郎（Geelong）附近興建「維多利亞州巨型電池組」（Victorian Big Battery）。7月30日上午，一個13噸鋰電池組起火，火勢之後又延燒到旁邊的另個電池組。

消防人員一共花費3天時間才控制住這場火勢；所幸火災並未造成人員傷亡。

據維多利亞州能源安全局（Energy Safe Victoria）的技術調查報告：「這起事故最可能的原因是巨型電池組冷卻系統外洩導致短路，進而造成電子零件起火。」

報告指出，火勢自首個電池組內部蔓延到相鄰的電池組。這份報告是依據特斯拉調查結果、現場調查、相關影片和事件資料寫成。

維州巨型電池組是全球最大的貯能電池組之一，其作用是儲存可再生能源產生的電力，在供電不足時填補缺口，同時賺取浮動電價價差。

維州能源安全局表示，他們已告知特斯拉，該單位「不反對」重啟電池組計畫。

能源安全局說，完成技術調查後，下一步將確定事件是否涉及違反安全規定，如果有，將採取相應執法行動。

特斯拉 維州 澳洲

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