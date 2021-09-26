牙買加聯盟或紅綠燈？看德國新政府如何「配色」

自民黨黨魁林德納26日參加電視錄影後離開。(美聯社)

德國 大選今天投票，各界充斥描述選後各種可能色彩聯盟暱稱，像是紅綠燈聯盟、牙買加聯盟等聯合政府組合。

選前最後一次民調顯示，中間偏左的社會民主黨 （SPD）以約25%支持率，領先總理梅克爾（Angela Merkel）的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU-CSU）的22%。

但在德國，政黨要單獨執政，必須取得超過50%的支持率。因此，無論哪一黨獲勝將需要至少一黨，或者兩黨的支持，組成聯合政府。

在社民黨和基民/基社聯盟得票率料接近下，雙方可能各自和其他小黨磋商組成聯合政府。

以下是法新社整理的幾種聯合政府組合。

紅綠燈聯盟

德國選後可能出現社民黨（紅）主導的「紅綠燈」聯盟，邀請支持率約17%的綠黨（Greens，綠），以及支持率11%的自由民主黨（FDP，黃）。

紅綠燈聯盟的暱稱來自這些政黨的代表色：紅色、綠色和黃色。

但自民黨在年輕有魅力的黨魁林德納（Christian Lindner）領導下茁壯，和左派政黨並非天作之合。

林德納曾強調自民黨有兩條紅線：一是不增稅，二是德國憲法尊崇的債務減速機制（debt brake）。對社民黨和綠黨來說，這兩條政策紅線恐怕難以接受。

紅綠紅聯盟

社民黨（紅）也可能選擇綠黨（綠）和支持率約6%的強硬左派黨（Die Linke，紅），組成所謂的紅綠紅聯盟。

社民黨總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）面臨排除和左派黨合作的壓力，左派黨出身於前東德共產黨，該黨的若干政見引發爭議，其中包括反對北大西洋公約組織 （NATO）。

蕭茲雖曾表示無意要德國退出北約，但他未完全排除和左派黨合作的可能性。

牙買加國旗聯盟

由基民/基社聯盟（黑）組成聯盟比較能為自民黨（黃）接受，不過這兩黨幾乎肯定需要第三方政黨的支持，才能組成聯合政府。

最明顯的選項是綠黨，如此一來將組成所謂的「牙買加」聯盟，也就是牙買加國旗的顏色黃金色、綠色和黑色。

但另一方面，德國2017年大選後，這三黨磋談合組聯合政府時，自民黨卻因為在移民和能源政策上有歧見，而戲劇性退出牙買加聯盟。

又見大聯盟

德國前兩屆政府都是由保守派的基民/基社聯盟和社民黨組成所謂的大聯盟政府（德文Groko），因為這兩黨一直都是德國前兩大政黨。

不過，這次的最大黨可能是社民黨，可能會出現另一種大聯盟政府。

然而，蕭茲之前已排除這個選項，他最近接受電視台專訪時，提到他的「整體目標」是「讓基民/基社聯盟有機會在野休息當反對黨」。

肯亞國旗或德國國旗聯盟

由社民黨（紅）、基民/基社聯盟（黑）和綠黨（綠）組成的聯合政府也是一項可能性，暱稱肯亞聯盟，得名肯亞的國旗顏色：黑、紅和綠。

社民黨（紅）也可能尋求和基民/基社聯盟（黑）與自民黨（黃）合作，組成黑、紅和黃金色，和德國國旗一樣的顏色聯盟。

外卡聯盟

倘若社民黨和綠黨表現雙雙略優於預期，兩黨有可能單獨組成執政聯盟。

但若有一黨不願意，也可能出現少數政府。無論如何，組成聯合政府可能會曠日費時，可能會出現長達數周的時間在討價還價、眉來眼去，甚至背後搞鬼。