德大選出口民調 社民黨和基民黨不相上下各拿25%

德國26日舉行國會大選，民眾在柏林一處投票所外排隊投票。（路透）

德國 國會大選投票 在美東時間26日中午結束。衛報報導，德國公廣聯盟ARD在投票結束後發表的投票所出口民調 顯示，總理梅克爾所屬的基民黨和中間偏左社會民主黨得票率不相上下，都是25%。綠黨以15%拿到第三，親商的自由民主黨11%居第四。

德國ZDF公共電視台發布的另一項出口民調則顯示，社民黨得票率為26%，領先基民黨的24%。正式開票結果可望在27日稍晚揭曉。

出口民調結果顯示，德國將產生一個分裂國會，得票領先的兩黨距離過半數席次都有很大差距，必須和其他黨共組聯合政府。一般預料，社民黨和基民黨都將展開組閣談判，時間可能花費數周甚至數月，這段期間梅克爾將繼續擔任看守政府總理。

若社民黨成功組閣，63歲的社民黨總理候選人蕭茲將接替梅克爾出任總理。蕭茲是目前德國左右共治大聯合政府的副總理。

基民黨總理候選人是60歲的拉謝特。選前他的民調原本略微落後給蕭茲，但從出口民調看來，拉謝特也有希望成為總理。不過，25%左右的得票率，是基民黨在戰後聯邦層級選舉中表現最差的一次。

路透指出，社民黨和基民黨都可能尋求和綠黨及自由民主黨組成三黨聯合政府。

對綠黨而言，這次大選堪稱勝利，因為氣候變遷是選民最關注的議題，且綠黨首次在聯邦層級選舉中得票率超過10%。