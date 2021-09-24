挪威加入大解封陣營 社交和經濟活動25日起全面重啟

挪威政府宣布，包括社交距離措施等防疫限令將於25日結束，大小型活動及體育場館將全面開放，餐館內用座位皆可坐滿，酒吧也將重開大門。路透

挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）宣布，全國防疫管制措施將於當地時間周六（25日）下午4時結束，社交和經濟活動將全面重啟。

路透報導，此舉讓挪威加入少數但日漸壯大的大解封陣營，包括丹麥、英國在內的國家，都已全面解除遏止新冠疫情 的限制規定。

瑟爾貝克在記者會上表示，挪威從實施承平時期最嚴格限制措施至今，已歷時561天，「恢復正常生活的時候到了」。

挪威25日終止社交距離 措施後，大小型活動及體育場館將全面開放，不必採取人流及容量管制，餐館內用座位皆可坐滿，酒吧也將重開大門。

此外，旅行限制也將鬆綁，政府不會再勸阻民眾到歐洲以外地區旅行。不過，一些限制仍將適用認定來自疫情熱區的入境旅客；染疫患者還是得進行隔離，以避免病毒傳播。

瑟爾貝克當局的四階段解封策略，已實施到第三個階段，鬆綁了去年3月來祭出的多種社經限制，但在擔心染疫率攀升的情況下，遲遲未能踏出最後一步。

根據挪威公衛當局的數據，約76％的挪威人至少接種一劑新冠疫苗 ，而67％的人口已完全接種疫苗，高接種率為該國大解封奠下基礎。