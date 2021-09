印度總理莫迪訪美會拜登前 自家農民向美國告洋狀

印度 新德里電視台報導,印度總理莫迪出訪美國 ,於24日和美國總統拜登會面前數小時,竟遭印度農民「告洋狀」。印度農民聯盟(Bhartiya Kisan Union)發言人提凱特 推文表示,請求美國總統會見莫迪時「關注」印度政府通過有爭議的三條農業法。

提凱特推文說:「親愛的美國總統,我們印度農民正抗議政府通過的三條農業法。過去11個月的抗爭中,有700多位農民喪生。這些黑心法律應該被廢除以拯救我們。請在會見莫迪時,關注我們所憂心之事。」

Dear @POTUS, we the Indian Farmers are protesting against 3 farm laws brought by PM Modi's govt. 700 farmers have died in the last 11 months protesting. These black laws should be repealed to save us. Please focus on our concern while meeting PM Modi. #Biden_SpeakUp4Farmers