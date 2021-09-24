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印度總理莫迪訪美會拜登前 自家農民向美國告洋狀

編譯羅方妤／即時報導
印度總理莫迪（左）出訪美國，於24日和美國總統拜登（右）會面前數小時，竟遭印度農民「告洋狀」。Getty Images
印度總理莫迪（左）出訪美國，於24日和美國總統拜登（右）會面前數小時，竟遭印度農民「告洋狀」。Getty Images

印度新德里電視台報導，印度總理莫迪出訪美國，於24日和美國總統拜登會面前數小時，竟遭印度農民「告洋狀」。印度農民聯盟（Bhartiya Kisan Union）發言人提凱特推文表示，請求美國總統會見莫迪時「關注」印度政府通過有爭議的三條農業法。

提凱特推文說：「親愛的美國總統，我們印度農民正抗議政府通過的三條農業法。過去11個月的抗爭中，有700多位農民喪生。這些黑心法律應該被廢除以拯救我們。請在會見莫迪時，關注我們所憂心之事。」

印度農民擔心這三條農業法會廢除農產品「最低支持價格」（MSP）體系，使他們只能任由農產品大公司擺布。但政府和農民進行了11次正式對話，仍認為這些法律有益農民，並提出修改這些法律。

印度 美國 凱特

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