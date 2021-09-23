令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

印度 日前爆發一起駭人聽聞的性侵 案。一名15歲少女被多名男性輪姦，嫌犯將過程錄影要脅受害者逼她見面，然後再度性侵，過程長達八個月，參與性侵的男子多達33人。

英國 每日郵報報導，瑪哈拉施特拉邦這名少女正在政府醫院治療，病情穩定。她向警方指認嫌犯身分，警方已逮捕24人、拘留兩名未成年少年，還有七人在逃。

警方表示，此案始於今年1月29日，少女的男友性侵她並錄影，以影片要脅少女見面，男友的友人聽聞後加入性侵，犯案場所至少五處，犯行持續至本月22日。

印度時報報導，憤怒的民眾包圍當地警局，警方不得不出面維持秩序。

此案令人再度想起2012年的德里性侵案。23歲醫學實習生喬蒂•潘迪12月16日晚間和一名男性友人在新德里搭公車時，遭包括公車司機在內的六人性侵及凌虐，重傷的潘迪送醫後於同月29日死亡，案件震驚全球。犯案的六人中一人在獄中自殺，一名為未成年，另四人被判死刑，去年3月執行。

印度德里一名9歲女童上月疑遭四名男子性侵後殺害，女童在種姓制度屬「賤民」階級，且屍體未經家屬同意就火化，引爆民眾憤怒，連日示威。犯案的四人已被捕。

據統計，印度去年共發生逾2萬8000起性侵案。