我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恒大危機暫緩 Fed釋正面訊號 美股早盤大漲逾500點

英警告維權人士 避免前往與中國有引渡協議國家

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

編譯莊蕙嘉／即時報導
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

印度日前爆發一起駭人聽聞的性侵案。一名15歲少女被多名男性輪姦，嫌犯將過程錄影要脅受害者逼她見面，然後再度性侵，過程長達八個月，參與性侵的男子多達33人。

英國每日郵報報導，瑪哈拉施特拉邦這名少女正在政府醫院治療，病情穩定。她向警方指認嫌犯身分，警方已逮捕24人、拘留兩名未成年少年，還有七人在逃。

警方表示，此案始於今年1月29日，少女的男友性侵她並錄影，以影片要脅少女見面，男友的友人聽聞後加入性侵，犯案場所至少五處，犯行持續至本月22日。

印度時報報導，憤怒的民眾包圍當地警局，警方不得不出面維持秩序。

此案令人再度想起2012年的德里性侵案。23歲醫學實習生喬蒂•潘迪12月16日晚間和一名男性友人在新德里搭公車時，遭包括公車司機在內的六人性侵及凌虐，重傷的潘迪送醫後於同月29日死亡，案件震驚全球。犯案的六人中一人在獄中自殺，一名為未成年，另四人被判死刑，去年3月執行。

印度德里一名9歲女童上月疑遭四名男子性侵後殺害，女童在種姓制度屬「賤民」階級，且屍體未經家屬同意就火化，引爆民眾憤怒，連日示威。犯案的四人已被捕。

據統計，印度去年共發生逾2萬8000起性侵案。

性侵 印度 英國

上一則

英警告維權人士 避免前往與中國有引渡協議國家

延伸閱讀

性侵、猥褻友人幼女10年逾千次 惡狼遭重判

性侵、猥褻友人幼女10年逾千次 惡狼遭重判
多次性侵還賣女兒 德拉瓦州牧師判賠150萬

多次性侵還賣女兒 德拉瓦州牧師判賠150萬
亞凱迪亞16歲華裔少女失蹤 警協尋

亞凱迪亞16歲華裔少女失蹤 警協尋
仍要隔離…新德里揚言報復隔天 英急認可印度版AZ疫苗

仍要隔離…新德里揚言報復隔天 英急認可印度版AZ疫苗

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的嚴格規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩餅。(取自Instagram)

紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩

2021-09-20 21:34

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問
由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少

由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少
打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天