我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

不只CPTPP 英國還想爭取加入美加墨自由貿易協定

編譯劉忠勇／綜合報導
英國首相強生（左）周二前往白宮拜會美國總統拜登。（美聯社）
英國首相強生（左）周二前往白宮拜會美國總統拜登。（美聯社）

英國鑒於近期無法和美國簽署雙邊自由貿易協定，正轉而考慮爭取加入美加墨自由貿易協定（USMCA）。

英國首相強生21日前往白宮拜會美國總統拜登，拜登在會面之初向記者表示，「我們今天會討論一些貿易問題，我們會謀求解決問題。」不過強生已表示，他預料在英國2024年國會選舉之前無法和英國敲定自由貿易協定。

此外，英國已正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），官員希望能在明年底達成協議。

USMCA是美國前總統川普簽署的協定，取代原本1994年簽署的北美自由貿易區協定（NAFTA）。新協定納入更嚴格的環境和勞工條件，廣獲美國國會民主黨人的支持。

據金融時報報導，英國官員在強生和拜登會面前透露，英國正考慮加入USMCA，其中一位官員說：「辦法有很多，問題是美國政府是否準備好了，球是在美國這邊，要兩個人舞才跳得起來。」

英國已和加拿大和墨西哥分別簽署貿易協定，所以英國是想藉加入USMCA和美國搭上關係。

不過，拜登政府已表示，施政重點首重國內經濟，洽簽貿易協定並非優先任務。

貿易專家質疑英國爭取加入USMCA的做法不切實際，就算能夠加入，所費代價是否值得。

曾任貿易顧問的史翠斯克萊大學訪問教授 Dmitry Crozoubinski 表示，申請加入的過程會讓美、墨、加三國占有支配地位，在這個區域性的貿易協定上予取予求。

他說：「這肯定是很大膽的做法，但也不確定的是，美英自由貿易協定的根本挑戰要如何解決，第一是美國沒有興趣，第二是農糧標準等雙方分歧的重點仍在。」

英國 美國 拜登

上一則

加國總理杜魯多三度執政 國會未過半 「如意算盤」落空

下一則

美批「民主在倒退」 這位總統自介「世上最酷獨裁者」

延伸閱讀

白宮官員：拜登強推補強針 美國內先打 主因怕缺貨

白宮官員：拜登強推補強針 美國內先打 主因怕缺貨
拜登內外都出岔 四年後交棒恐難免

拜登內外都出岔 四年後交棒恐難免
艾伯特赴美墨邊境視察 促拜登發布緊急狀態

艾伯特赴美墨邊境視察 促拜登發布緊急狀態
美軍誤殺阿國平民 亞裔眾議員趙美心要究責賠償

美軍誤殺阿國平民 亞裔眾議員趙美心要究責賠償

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的嚴格規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩餅。(取自Instagram)

紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩

2021-09-20 21:34

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助