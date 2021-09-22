不只CPTPP 英國還想爭取加入美加墨自由貿易協定

英國首相強生（左）周二前往白宮拜會美國總統拜登。（美聯社）

英國 鑒於近期無法和美國 簽署雙邊自由貿易協定，正轉而考慮爭取加入美加墨自由貿易協定（USMCA）。

英國首相強生21日前往白宮拜會美國總統拜登 ，拜登在會面之初向記者表示，「我們今天會討論一些貿易問題，我們會謀求解決問題。」不過強生已表示，他預料在英國2024年國會選舉之前無法和英國敲定自由貿易協定。

此外，英國已正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），官員希望能在明年底達成協議。

USMCA是美國前總統川普簽署的協定，取代原本1994年簽署的北美自由貿易區協定（NAFTA）。新協定納入更嚴格的環境和勞工條件，廣獲美國國會民主黨人的支持。

據金融時報報導，英國官員在強生和拜登會面前透露，英國正考慮加入USMCA，其中一位官員說：「辦法有很多，問題是美國政府是否準備好了，球是在美國這邊，要兩個人舞才跳得起來。」

英國已和加拿大和墨西哥分別簽署貿易協定，所以英國是想藉加入USMCA和美國搭上關係。

不過，拜登政府已表示，施政重點首重國內經濟，洽簽貿易協定並非優先任務。

貿易專家質疑英國爭取加入USMCA的做法不切實際，就算能夠加入，所費代價是否值得。

曾任貿易顧問的史翠斯克萊大學訪問教授 Dmitry Crozoubinski 表示，申請加入的過程會讓美、墨、加三國占有支配地位，在這個區域性的貿易協定上予取予求。

他說：「這肯定是很大膽的做法，但也不確定的是，美英自由貿易協定的根本挑戰要如何解決，第一是美國沒有興趣，第二是農糧標準等雙方分歧的重點仍在。」