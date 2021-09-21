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腸炎手術後首出訪 教宗開玩笑：有人巴不得我掛掉

中央社羅馬21日綜合外電報導
教宗方濟各接受大腸炎手術後現身。(美聯社)
教宗方濟各接受大腸炎手術後現身。(美聯社)

天主教教宗方濟各7月接受大腸炎手術，他日前開玩笑稱：「有些人巴不得我掛掉。」此外，一名隸屬希臘天主教會的斯洛伐克主教上周會見教宗後確診COVID-19，目前正在自我隔離。

耶穌會雜誌「天主教文明」（La Civilta Cattolica）報導，教宗方濟各（Pope Francis）12日在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）會見耶穌會成員時，被問及他的術後狀況，他幽默回應：「雖然有些人巴不得我掛掉，但我還活著。」

「我知道，主教還召開了會議。他們認為教宗的病情比他們聽到的更嚴重。他們已經開始準備召開秘密會議，唉呀真糟糕！」

84歲的教宗還說：「感謝主，我沒事。我本來並不想動那個手術，是一名護士說服我改變心意。護士會直接接觸病患，所以有時候比醫生更了解狀況。」

據規定，一旦教宗逝世或退休，樞機主教就必須召開秘密會議，並從主教中選拔繼任者。過去教宗也曾回應與他健康狀況相關的謠言。

教宗於9月12至15日訪問匈牙利與斯洛伐克。這是他大腸炎手術後的首次出訪。

教宗14日在斯洛伐克東部的普里索夫（Presov）主持室外的「聖禮儀」（Divine Liturgy），那名確診主教也參加了這項儀式。

當地教會表示：「普里索夫的希臘天主教主教巴布亞克（Jan Babjak）於18日檢驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，他立刻開始自我隔離。他曾接種疫苗，目前只有輕微症狀。」教宗本人亦已完整接種疫苗。

教宗 方濟各 疫苗

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