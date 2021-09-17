調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

英國太陽報報導，美國太空 總署（NASA）1960年代資助一項奇特實驗，試圖教導海豚理解甚至模仿人類語言，而長期目標是試圖理解人類如何和外星人交談。當年23歲的女研究助理瑪格莉特．豪爾和一隻6歲瓶鼻海豚彼得參加實驗，但彼得竟在實驗期間「瘋狂愛上」豪爾，並在實驗結束後因分離「絕望輕生」。

這項實驗為期10周，豪爾和彼得會一起在約55公分深的海水中生活，包括一起用餐、睡覺和嬉戲，豪爾會教導彼得如何用噴氣孔說話，而在這期間豪爾可以爬上藏在浴簾後，懸掛在天花板的床和桌子。加勒比海聖湯瑪斯島的海豚據點實驗室（Dolphin Point Laboratory）利里博士負責監督這項實驗，並預測海豚「10至20年內」能模仿人類語言。

然而，彼得在實驗期間竟愛上豪爾。豪爾在實驗進行至第四周注意到，彼得會對她調情，輕咬並摩擦她的腿。如果豪爾和其他人說話，彼得甚至會嫉妒，牠也對其他兩隻雌性海豚失去興趣。但實驗最後因資金用完被迫結束，彼得也不得不和豪爾分開，最後拒絕呼吸並沉入水槽底「輕生」。

當年監督實驗的利里及實驗室獸醫威廉 森都稱彼得「輕生」，而動保組織「海豚計畫」人士歐貝瑞也支持這項說法，且研究也稱陷入憂鬱的動物會做出可能致命的自我毀滅行為。歐貝瑞說：「海豚不像人類會自動呼吸，牠們每次呼吸都是有意識的。如果牠們感到生活無法忍受，就會一口氣沉入水底，不再呼吸。」