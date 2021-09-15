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北韓試射短程彈道飛彈 新設「鐵路機動導彈團」首曝光

編譯周辰陽／綜合報導
南韓軍方指出，北韓分別於15日下午12時34分與39分左右，自平安南道陽德郡一帶，向朝鮮半島東部海域發射2枚短程彈道飛彈，飛行距離約800公里，最高高度則為60公里。（路透／KCNA）
南韓軍方指出，北韓分別於15日下午12時34分與39分左右，自平安南道陽德郡一帶，向朝鮮半島東部海域發射2枚短程彈道飛彈，飛行距離約800公里，最高高度則為60公里。（路透／KCNA）

北韓官媒朝中社16日報導，北韓的「鐵路機動導彈團」前一天凌晨接到訓練任務後趕赴中部山區，瞄準朝鮮半島東部海域800公里處的預定目標，進行打擊訓練且準確命中。

南韓韓聯社轉述，北韓今年成立鐵路機動導彈團，此次是首度對外公開該部隊的演習。由北韓政治局常務委員、勞動黨中央委員會書記朴正天現場指導訓練，國家領導人金正恩並未親自到場。

報導指北韓部署「鐵路機動導彈系統」在加強國家戰爭遏制力方面具有重大意義，此次訓練的主要目的在於確認首次部署的鐵路機動導彈系統實用性，突擊檢查新組建導彈團的備戰狀態、火力任務執行能力與熟練實戰行動程序。

美國科學家聯合會（The Federation of American Scientists）的資深研究員蒙特（Adam Mount）推文表示，「對於尋求提高核武存活率的國家來說，鐵道機動飛彈是一個相對便宜與可靠的選擇。俄羅斯做到了，美國考慮過，這對北韓意義重大」。

南韓軍方指出，北韓分別於15日下午12時34分與39分左右，自平安南道陽德郡一帶，向朝鮮半島東部海域發射2枚短程彈道飛彈，飛行距離約800公里，最高高度則為60公里。日本防衛大臣岸信夫則表示，其中一枚飛彈已落在日本的專屬經濟區（EEZ）海域內。南韓總統府青瓦台同一天宣布稍晚也宣布，潛艦「島山安昌浩」號成功試射國產潛射彈道飛彈（SLBM），形成極不尋常的南北韓同日試射飛彈。

南韓韓聯社轉述，北韓今年成立鐵路機動導彈團，此次是首度對外公開該部隊的演習，但國...
南韓韓聯社轉述，北韓今年成立鐵路機動導彈團，此次是首度對外公開該部隊的演習，但國家領導人金正恩並未親自到場視察。（路透／KCNA）
北韓官媒朝中社16日報導，北韓的「鐵路機動導彈團」前一天凌晨接到訓練任務後趕赴中...
北韓官媒朝中社16日報導，北韓的「鐵路機動導彈團」前一天凌晨接到訓練任務後趕赴中部山區，瞄準朝鮮半島東部海域800公里處的預定目標，進行打擊訓練且準確命中。（路透／KCNA）

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