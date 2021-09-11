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阿富汗保守派女性發聲 「示威者不能代表我們」

阿富汗保守派女性發聲 「示威者不能代表我們」

中央社喀布爾11日綜合外電報導
數百名阿國保守派女學生11日戴著僅露出眼睛的面紗，承諾支持強硬的性別隔離政策。（Getty Images）
數百名阿國保守派女學生11日戴著僅露出眼睛的面紗，承諾支持強硬的性別隔離政策。（Getty Images）

神學士（Taliban，另譯塔利班）上月接管阿富汗，讓外界擔憂阿富汗女權可能嚴重倒退。然而，數百名阿國保守派女學生11日戴著僅露出眼睛的面紗，承諾支持強硬的性別隔離政策。

法新社報導，在喀布爾一間大學的演講廳內，約300名女學生遵從新的嚴格服儀規定，身穿長袍，臉戴面紗，手中揮舞神學士旗幟，仔細聆聽台上的演講者抨擊西方國家，並表示對伊斯蘭主義政策的支持。

數名女性穿著藍色罩袍（burqa），只能透過眼睛部位的網紗看到外面；多數人則戴著幾乎遮住全臉、只露出雙眼的黑色尼卡布（niqab）面紗，還有許多人戴著黑色手套。

除台下學生外，台上講者也清一色是女性。多名講者砲火四射，抨擊近日走上街頭示威、爭取女性權益的女性同胞，並為新政府禁止示威的政策大力辯護。

首位上台的講者表示：「我們不認同那些在街上抗議、自稱代表女性發聲的同胞。延續上個政府的政策，就代表自由嗎？不，這不是自由。之前的政府是在傷害女性，是依據女性的美貌招募她們效力。」

一名女學生也說，她同意神學士要求女性遮住頭部的政策，「那些不戴頭巾（hijab）的女性會傷害我們所有人」。

在一系列挺神學士演說結束後，這些女學生以整齊的隊形走到街上，兩側還有手持步槍與機槍的神學士士兵戒護。有人手持標語橫幅，上面寫著「離開阿富汗的女性不能代表我們」，或是「我們對神學士的行動和態度感到滿意」。

1996年至2001年，神學士首度掌權時期，阿富汗女權受到嚴重限制。上月神學士二度接管阿國後，聲稱將實施較溫和的規範。

這一次，教育當局表示，只要依照性別分班，或至少用簾子隔開，女性就可以上大學。此外，女性必須佩戴尼卡布面紗並穿長罩袍（Abaya）。

神學士 阿富汗 喀布爾

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