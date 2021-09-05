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不甩日本 普亭：將在千島群島設免稅區招商

中央社／莫斯科4日電
俄羅斯總統普亭3日出席東方經濟論壇。（美聯社）
俄羅斯總統普亭3日出席東方經濟論壇。（美聯社）

俄羅斯總統普亭表示，俄國將開辦免稅區吸引各方到千島群島投資。俄國與日本在當地存有領土爭議長達數十年，此舉代表俄國進一步排除日方的領土主張。

普亭3日在海參崴（Vladivostok）舉辦的年度東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）說：「我們正在千島群島（Kuril Islands）創辦一系列此前未有的福利和激勵措施，我們將在當地完全免除企業繳納任何利潤稅、財產稅、土地稅和運輸稅10年。」

他說相關激勵適用俄國國內與外資企業，「當然也包括日本的夥伴」。

普亭這項宣布形同進一步打擊日本想索回二戰後被前蘇聯所奪北方四島（色丹、國後、擇捉、齒舞）的希望。

克里姆林宮過去提出要按1956年雙方一項聯合聲明來談判；根據當初的聲明，俄方將在與日本達成和平協議後歸還北方四島中的色丹與齒舞兩島。但兩國長年來都無法達成和平協議，俄羅斯國會近年更對涉及主權採取強硬立場，去年修憲後明定不得放掉任何一塊領土。

澳洲智庫「羅伊研究院」（Lowy Institute）一篇分析指出，任何願就色丹、齒舞兩島歸還日本的討論，都會被俄國民族主義份子視為叛國；俄國也定期在爭議島嶼展開軍事演習，據報俄國打算佈署T-72B3戰車到千島群島，去年10月更首度佈署S-300V4防空飛彈到當地軍演。

分析指出無人認為日本會動武奪島，但莫斯科已擺明不想交還。有鑑美軍長年駐守日本，俄方分析家認為一旦交還兩島給日本，難保美國不會到當地建立海軍基地，屆時豈非自找麻煩。

此外，千島群島周邊有豐富的漁場，且人們認為當地外海蘊藏石油與天然氣，擇捉島的火山附近更已發現蘊藏稀有的錸礦（可用作強化飛機發動機性能）。

爭議島嶼歸還日本還會被解讀為俄國示弱，進一步引發莫斯科也可能迫於西方壓力交還克里米亞給烏克蘭的聯想，勢必引發俄國嚴重政治危機。羅伊研究院認為，基於種種分析，俄國斷不會將爭議島嶼歸還日本。

俄國 日本 普亭

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