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電郵淪神學士報復工具？傳Google封鎖阿富汗官方帳戶

編譯徐榆涵／綜合報導
傳谷歌（Google）暫時關閉了數個阿富汗政府的電子郵件帳戶，以避免讓神學士掌握關鍵資訊。（路透）
傳谷歌（Google）暫時關閉了數個阿富汗政府的電子郵件帳戶，以避免讓神學士掌握關鍵資訊。（路透）

知情人士透露，谷歌（Google）近日暫時關閉了數個阿富汗政府的電子郵件帳戶，以避免讓神學士掌握前政府官員或國際合作夥伴的關鍵資訊。

路透報導，在神學士快速奪取阿富汗控制權後，外界擔憂神學士可能會利用生物識別或阿富汗工資數據庫來追殺敵人。

谷歌在3日發布的聲明中，雖然沒有直接證實，但強調公司正在監控阿富汗的局勢，並採取臨時行動來保障帳戶的安全。

前阿富汗政府官員指出，上月底神學士要求他保存政府局處伺服器內的資料，「如果我照辦，他們就能取得數據和前領導層的官方通話權限。」最終他決定違背命令，此後就一直躲藏避難。

公開的郵件交換記錄顯示，大約有24個阿富汗政府機構使用谷歌的服務器處理官方電子郵件，包括財政部、工業部、高等教育部和礦業部。根據記錄，阿富汗總統禮賓辦公室和一些地方政府機構也使用了谷歌電郵。

獲取政府數據庫和電子郵件可以得到有關前政府官員、前部長、政府承包商、部落盟友和外國合作夥伴的資訊。

此外，包括阿富汗外交部和總統府在內的多個阿富汗政府機構也使用了微軟公司的電子郵件服務。但目前尚不清楚這微軟正在採取哪些措施來防止數據落入神學士手中。微軟拒絕置評。

阿富汗 神學士 谷歌

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