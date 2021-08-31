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歐盟境內7成成人完整接種疫苗 達成重要里程碑

中央社布魯塞爾31日專電
歐洲聯盟今天宣布，達成境內70%成人完整接種疫苗目標。圖為民眾在柏林一處疫苗接種中心排隊等候打疫苗。(路透)
歐洲聯盟今天宣布，達成境內70%成人完整接種疫苗目標。圖為民眾在柏林一處疫苗接種中心排隊等候打疫苗。(路透)

歐洲聯盟今天宣布，達成境內70%成人完整接種疫苗目標，但強調疫情尚未結束必須繼續前進。另除了讓更多歐洲人接種疫苗，也要幫助世界其他地區得到疫苗。

歐盟繼在今年7月宣布，境內7成成人接種第一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，今天再表示逾2億5600萬成年人已完整接種疫苗，達到70%成人完整接種疫苗的重要里程碑。

世界各國目前力拚70%人口施打完整2劑COVID-19疫苗，以向群體免疫前進。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天稱讚這是一項了不起的成就，歐盟的疫苗戰略取得成效，讓歐洲成為全球抗擊COVID-19的先鋒。

但范德賴恩也強調疫情尚未結束，歐盟必須繼續前進，除讓更多歐洲人接種疫苗，也需要幫助世界其他地區得到疫苗，尤其是中低收入的國家。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天也強調，歐盟實現夏季結束前為70%的成人完整接種疫苗的目標，這是歐盟及成員國的共同成就。

但由於歐盟成員國接種疫苗比率是西歐國家高於東歐，因此凱瑞亞基德斯表示將持續支持成員國以縮小疫苗接種差距，另還必須戰勝與變種病毒的競爭。

疫苗 歐盟 疫情

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