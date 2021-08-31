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紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入

中央社基督城31日綜合外電報導
紐西蘭社會發展部部長賽普洛尼（Carmel Sepuloni）。Getty Image
紐西蘭社會發展部部長賽普洛尼（Carmel Sepuloni）。Getty Image

紐西蘭社會發展部部長賽普洛尼（Carmel Sepuloni）30日接受視訊直播訪問時，兒子突然進入房間，對鏡頭揮舞形狀神似陽具的胡蘿蔔，讓她糗翻。

英國「衛報」報導，賽普洛尼當時正在用Zoom接受薩摩亞電台（Radio Samoa）直播訪問，身後的門突然打開，她的兒子笑嘻嘻闖入，揮舞著一根顯然是從採買品中發現、形狀奇特的胡蘿蔔。她趕緊伸手阻擋，但這一幕已被所有觀眾看到。

影片來源：youtube/Guardian News

這則影片又是一次遠距受訪，意外被孩童打斷的例子。這種狀況在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，訪問和會談都轉為視訊後屢見不鮮。

但賽普洛尼不失幽默感，在推特帳號轉貼影片並表示：「當妳正透過Zoom直播受訪，兒子卻走進房間，大叫並握著一根奇怪形狀，像是男性身體器官的胡蘿蔔。沒錯，我們在鏡頭前為了這支胡蘿蔔幾乎展開摔角；沒錯，我現在可以笑出來，當時可笑不出來。」

紐西蘭目前仍屬於四級警戒封鎖狀態，除非必要工作，所有人都必須待在家中，全國學校也暫時關閉。

賽普洛尼對需要遠距辦公，又要教導孩子的家長們喊話：「對所有在家工作同時帶孩子的家長們豎起大拇指，我理解你們！」

她也說，自己絕對不會再買形狀奇怪的胡蘿蔔了。

這類影片當中，最知名的應該是2017年釜山大學教授凱利（Robert Kelly）受訪影片。

影片來源：youtube/BBC News

他當時正和英國廣播公司（BBC）直播連線談韓國政治情勢，他的女兒突然把門打開，搖搖擺擺地走到爸爸旁邊，仍在學步車上的兒子也跑進來摻一腳。兩人後來被急忙趕來的凱利妻子拖走。

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