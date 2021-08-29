韓國海苔飯捲店接連傳出食物中毒 疑為雞蛋釀禍

韓國京畿道近日陸續有海苔飯捲店傳出食物中毒事件，受害者超過300人，其中位於京畿道城南市及高陽市的案例檢體中都驗出沙門氏菌，初步研判為飯捲材料中的雞蛋 受到污染。

城南市一家海苔飯捲專賣店旗下2間分店在7月29日至8月2日間傳出大規模食物中毒事件，多達276人吃了飯捲後出現發燒、上吐下瀉、腹痛等食物中毒症狀，其中40多人入院治療。

高陽市另一間海苔飯捲店則是在8月23日傳出食物中毒事件，一名20多歲女性食用飯捲後出現食物中毒症狀，8月25日不治身亡，另有29人也出現食物中毒症狀。同樣位於京畿道的坡州市一家飯捲店，則有27名客人在8月19日至22日間出現食物中毒症狀。

當局對城南市2家分店共23名患者採檢結果顯示，共18例檢出沙門氏菌。高陽市部分案例檢體也檢出沙門氏菌及大腸桿菌。坡州市案例檢查結果預計在30日出爐。

當局雖尚未完全確定食物中毒事件起因，但從檢體驗出來自雞、鴨等家禽類腸道的沙門氏菌來看，可能是食材處理過程中，摸過雞蛋後未清潔手部，導致食材污染。

韓國食品醫藥品安全處表示，近期已與傳出食物中毒事件的地方政府合作，對3000家餐廳進行盤點，正在準備主要改善事項等強化管理方案。