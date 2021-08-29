低品質半導體在日本流竄 瑕疵電子產品數量恐增加

調查發現，仿製、二手晶片等低品質半導體可能正在日本市場流竄。路透

調查結果發現，山寨貨、二手晶片 等低品質半導體可能正在日本 市場流竄，在全球晶片短缺之際，使用這類元件的瑕疵產品數量可能增加。

日本共同社報導，Oki Engineering公司表示，對上百家公司的檢查結果發現，受測的半導體中，超過30%是仿製品、二手晶片或有瑕疵的晶片，常見手法包括把晶片上的製造商名稱改為知名大廠、從廢棄電器中取出晶片。

日本特許廳指出，許多低品質晶片可能是從中國大陸、南韓及東南亞 國家出口至日本。Oki Engineering說：「目前『晶片荒』仍無減緩跡象，仿製品的數量很可能會增加。」

新冠肺炎疫情期間，半導體製造商削減產量，但全球經濟復甦帶動各類產品的晶片需求大幅升溫，涵蓋筆電、遊戲主機、汽車等產品。而日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）旗下工廠3月失火，引發供給進一步吃緊。

Oki Engineering指出，在晶片供應吃緊的情況下，愈來愈多需要晶片的製造商，正透過非傳統供應鏈取得晶片，例如專門處理已停產半導體的貿易公司。