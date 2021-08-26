瑞媒：瑞士航空將強制機組人員接種疫苗

瑞士航空。路透

瑞士媒體今天報導，瑞士航空為維持國際航線 營運及確保員工健康，自11月15日起要求所有機組人員必須接種COVID-19疫苗 。

SWISSINFO新聞網站今天報導，瑞航在8月24日發出聲明，要求機組人員自11月15日起必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，強調如果要繼續維持國際航線，以及履行企業對員工的關懷義務，就必須立即採取行動。

瑞航指迄今已停飛一些目的地與地區為公司帶來嚴重影響，再加上例如香港已要求來自包括瑞士等國家在內的機組成員需出示疫苗接種證明，因此若無強制疫苗接種的措施，恐無法維持其國際航線。

目前瑞航正與工會討論，如何以最好的方式解決機組人員不願接種或不能接種疫苗的問題。

報導指出，目前澳洲以及部份美國航空公司也已經強制機組人員接種疫苗。瑞航是第一家對此作出要求的歐洲航空公司。

此外，達美航空（Delta Air Lines）則祭出更積極措施，執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）8月25日表示，11月開始每月另將對未接種疫苗的員工多收200美元健保費 ，因萬一他們染疫，可用於負擔照顧成本。

巴斯蒂安在對員工發出的備忘錄中表示：「為因應不打疫苗對公司財務造成的風險，必須收取這筆額外費用。」