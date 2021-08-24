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台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

為拍TikTok上屋頂 土耳其女從9層樓摔落喪命

編譯張君堯／即時報導
23歲的多根20日來到土耳其伊斯坦堡拜訪16歲的表妹海倫，當時兩人決定在屋頂上為自己的TikTok拍攝影片。(影片截圖)
23歲的多根20日來到土耳其伊斯坦堡拜訪16歲的表妹海倫，當時兩人決定在屋頂上為自己的TikTok拍攝影片。(影片截圖)

土耳其有一對表姊妹為了拍攝TikTok影片爬到屋頂上取材，其中一人卻意外失足、從9層樓高墜地當場死亡。

「每日郵報」報導，23歲的多根（Kubra Dogan）20日來到土耳其伊斯坦堡拜訪16歲的表妹海倫（Helen），當時兩人決定在屋頂上為自己的TikTok拍攝影片。

來源:Ulusal Kanal

當時時間為晚上七點半左右、太陽正在下山，二人爬上屋頂一邊拍攝日落、一邊自拍。幾分鐘後，兩人準備轉換地點，這時多根從屋頂上走過，似乎踩在一整面灰色的塑料覆蓋物上，突然它無法承受重量、隨即發出巨大聲響裂開，讓多根就這樣從9層樓高的屋頂墜落。

海倫隨即衝回家中告訴家人發生意外，家人隨後撥打緊急救援電話。幾分鐘後，醫護人員出現在現場，但證實多根在實施任何急救之前已經死亡。

多根的叔叔表示，這家人打算起訴負責安裝脆弱塑料鑲板的承包商，並堅稱他們「不會放棄」、直到承包商被繩之以法，並強調「我們不會放過他，多根一放下腳面板就碎了，她從九樓掉到了地上」，不過他也表示，家人此前就曾建議女孩不要為了拍TikTok去危險的地方，稱「我們警告過他們，但他們不聽」。

TikTok 攝影

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