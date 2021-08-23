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神學士反對延後撤軍期限 24日G7會商添變數

中央社布魯塞爾23日專電
神學士今天表示拒絕西方國家延長撤軍期限。圖為喀布爾機場的一架美國空軍C-17「全球霸王III」運輸機協助撤軍。（美聯社）
神學士今天表示拒絕西方國家延長撤軍期限。圖為喀布爾機場的一架美國空軍C-17「全球霸王III」運輸機協助撤軍。（美聯社）

七大工業國集團明天將召開視訊領袖會議討論阿富汗議題，因當前仍有數萬人待撤離，歐洲盼美國延後8月底撤軍期限。但神學士（Taliban，另譯塔利班）今天表示不同意，撤軍大限能否延後增添變數。

七大工業國集團（G7）領袖視訊會議討論阿富汗危機，將專注撤離行動以及是否考慮對阿富汗民兵組織神學士（Taliban）實施制裁。

自神學士15日控制阿富汗首都喀布爾迄今，美方已撤離約2萬8000人。但當前仍有大量的美國、歐洲公民以及數萬名為西方工作的阿富汗人及其家屬欲離開，需要美軍持續駐守機場才有可能完成。

先前美國將撤軍期限訂在8月31日，但因喀布爾機場情勢混亂，歐洲認為在期限內完成數萬人撤離是不可能任務。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近日表示，到月底之前要撤離數萬人，想就知道不可能。

對於是否延長8月31日的撤軍期限，美國總統拜登近日回答：「我們希望不必延長期限，但會有針對進展的相關討論。」

英國媒體今天報導，英國首相強生（Boris Johnson）將在明天的G7會議上，要求拜登延後撤離美軍，讓撤出喀布爾機場的行動有更充裕的時間，但「能不能說服美國，必須看強生明天的表現」。

然而神學士發言人夏亨（Suhail Shaheen）今天表示，8月31日是撤軍「紅線」，延長期限即代表延長占領阿富汗。夏亨警告，更改期限就得承擔後果。

歐洲盼延後8月底撤離期限，除了要說服美國外，神學士表示不同意，為撤軍大限能否延後增添變數。

美國 阿富汗 神學士

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