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緬甸政變後持續箝制媒體自由 再逮捕2記者

中央社仰光22日綜合外電報導

緬甸自2月1日政變後，對媒體持續箝制。緬甸軍政府旗下電視台21日報導，當局再逮捕2名記者。

軍方營運的米瓦迪電視台（Myawaddy TV）報導，緬甸新聞網站「緬甸前線」專欄作家兼美國之音（Voice of America）評論員西圖昂敏（Sithu Aung Myint）以及英國廣播公司（BBC）國際慈善機構BBC Media Action的自由記者泰特欽（Htet Htet Khine）於8月15日被捕。

西圖昂敏被控煽動罪，以及在社群媒體散布虛假訊息。米瓦迪電視台稱，虛假訊息包括批評軍政府，呼籲民眾參與罷工及支持反對派運動。

泰特欽則被指控窩藏遭到通緝的犯罪嫌疑人西圖昂敏，以及支持影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）。

「無國界記者」（RSF）21日表示，兩人目前「被禁止與外界接觸」，拘留兩人是非法行為。

RSF亞太辦公室主任牛丹陽（Daniel Bastard）表示：「我們強烈譴責當局任意逮捕兩人，這也顯示軍政府是如何殘忍對待記者。」

緬甸軍政府已經吊銷許多媒體執照，表示他們尊重媒體的角色，但不容許報導虛假新聞，或製造動亂。

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