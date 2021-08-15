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文在寅光復節演講：韓國敞開與日本對話大門

中央社首爾15日綜合外電報導
韓國舉辨脫離日本殖民光復節76周年紀念，總統文在寅發表演說。(Getty Images)
韓國舉辨脫離日本殖民光復節76周年紀念，總統文在寅發表演說。(Getty Images)

今天是韓國脫離日本殖民的光復節76周年紀念，總統文在寅今天在演說中表示，儘管日韓面對歷史爭議，但向來對日本敞開對話大門，希望兩國能攜手解決，並共同面對全球挑戰。

文在寅表示，政府對與日本對話持開放態度，以便升高合作，尋求解決長久以來損及雙邊關係的歷史爭議。

文在寅在演說上表示，兩鄰國應一起努力「克服困難」，並促進基於民主制度與市場經濟共同價值上的合作。

文在寅說：「韓國政府向來敞開對話之門，不僅要攜手回應兩國懸而未決的議題，更要面對全球威脅，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與氣候危機。」

「至於需要矯正的歷史問題，我們將透過與普世價值及國際社會標準一致的實際行動與作為，解決問題。」

在韓國法庭要求日本賠償「前徵用工」（遭日本企業強徵的韓國勞工）與慰安婦後，兩國關係近年就因為殖民傷痕而陷入數十年來的低谷。

韓國的判決引起日本不滿，認為前徵用工賠償問題早已根據1965年的請求權協定「完全且最終的解決」。

文在寅今天發表談話之前，日本防衛大臣岸信夫13 日前往靖國神社參拜。靖國神社不僅是日本軍國主義象徵，也是日中韓三方衝突的熱點。

而在上個月，文在寅因不滿日本駐首爾外交官員一席談話，而取消配合東京奧運的訪日計畫，無緣促成他與日相菅義偉的首次峰會。

文在寅原本希望藉由東奧的機會，透過外交手段化解歷史爭端、與日攜手重振受疫情影響的經濟，同時恢復與北韓的會談。

日本 文在寅 東京奧運

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