守喀布爾機場土軍未受威脅 安卡拉防難民潮

土耳其總統厄多安表示，將竭盡全力幫助阿富汗達成穩定，防止可能發生的難民潮。(美聯社)

阿富汗 情勢丕變。土耳其總統厄多安今天表示，將竭盡全力幫助阿富汗達成穩定，防止可能發生的難民潮。官員說，保衛喀布爾機場 的約500名土耳其士兵目前未受威脅。

土耳其為巴基斯坦建造護衛艦今天交付，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在伊斯坦堡的儀式中說：「為了區域和阿富汗的穩定，我們會竭盡全力。」巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）出席儀式。

阿富汗民兵組織神學士（Taliban，又譯塔利班）近日迅速攻下首都喀布爾（Kabul）以外所有重要城市。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，厄多安與艾維於儀式後進行會談，主題圍繞阿富汗情勢。

厄多安指出，土耳其將與巴基斯坦密切合作，強調伊斯蘭馬巴德在南亞和平穩定方面具有關鍵性作用。

他說：「這個區域不穩定日增，新一波重大難民潮令人憂心。土耳其也面臨一波經由伊朗入境的阿富汗難民潮。」厄多安強調，土耳其、巴基斯坦會在此一議題上加強因應。

北大西洋公約組織（NATO）和美國 撤軍後，神學士勢如破竹拿下各省，今天稍早進入首都喀布爾。土耳其以大約500名士兵保衛喀布爾國際機場，並與美國商討在此一新階段繼續執行任務。

與此同時，喀布爾的土耳其大使館敦促想要離開阿富汗的土耳其公民通知使館。土耳其航空公司（Turkish Airlines）目前每週仍飛10個航班。

土耳其官員指出，土耳其外交官目前在受到保衛的喀布爾機場待命，與包括美國駐阿富汗大使館代辦威爾森（Ross Wilson）等其他國家外交官一樣。

上述土耳其官員還說，截至目前，駐喀布爾機場土耳其軍隊未遭受威脅。

為因應可能引爆的一波阿富汗難民潮，土耳其正沿伊朗邊境築295公里長圍牆。前往視察的國防部長艾卡（Hulusi Akar）今天告訴記者：「（圍牆）很大一部分已經完成，挖了近150公里壕溝，我方邊防哨所和基地區域派駐增援部隊。」

艾卡指出，已對邊境部署憲兵部隊和特警部隊增強維安，並且部署配備熱成像夜視設備的上千偵監車輛。