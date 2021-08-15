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疫情、經濟和國會失勢夾擊 慕尤丁辭職 大馬陷動盪

編譯羅方妤／即時報導
馬來西亞總理慕尤丁。歐新社
馬來西亞總理慕尤丁。歐新社

馬來西亞總理府特別事務部長莫哈末禮端表示，總理慕尤丁16日將向最高元首蘇丹阿布都拉請辭。由於慕尤丁失去國會多數優勢，及政府疲於應付新冠病毒病例激增和經濟走下坡，近來下台壓力升高。慕尤丁請辭除了結束17個月任期，也讓大馬陷入新的動盪局面。

莫哈末禮端表示，慕尤丁15日上午在首都吉隆坡國民聯盟總部，與「大馬土著團結黨」國會議員會晤時，表明將請辭。他說：「明天將召開內閣特別會議，之後總理慕尤丁將前往國家皇宮遞辭呈。我們確實曾試圖說服他留任，但他說：『我們的國會議員數量不足。』」

執政陣營周末與各黨密集協調，希望能保住政權，慕尤丁估計可以掌握國會百席，但在222席的國會有2席空缺的情況下，他須獲得111席支持，才能繼續執政。慕尤丁13日最後一次試圖保住政權，以改革體制交換，敦促反對黨支持他但被拒絕。

大馬國會目前沒有任何人能掌握明顯多數支持，所以尚不清楚誰能出面組成下屆政府。外界猜測，若慕尤丁下台，由於現在進行選舉可能使疫情惡化，新政府可能在未經選舉的狀況下建立。接下來將由國家元首蘇丹阿布都拉決定下一步。

此外，隨著國會議員尋求建立可行的政治聯盟，未來可能有長達數日的政治交易。

慕尤丁去年3月以極小差距掌握國會多數而上台，但在國會支持度薄弱、持續被質疑合法性，也面臨反對黨領袖安華嚴峻挑戰。近來執政聯盟最大黨「巫統」（UMNO）一些國會議員不再支持慕尤丁，使他壓力升高。

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