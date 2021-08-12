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岸信夫：台灣情勢攸關全球穩定 籲澳洲帶頭抗中

國際組／綜合報導
日本防衛大臣岸信夫。（路透）
日本防衛大臣岸信夫。（路透）

日本防衛大臣岸信夫接受澳洲媒體專訪時表示，中國意圖以武力改變區域現狀，台灣的安全情勢攸關日本及世界局勢穩定。他呼籲澳洲在東南亞和太平洋地區扮演領導角色，抵抗中國在區域的支配力。

「雪梨晨驅報」和墨爾本「世紀報」網站12日分別刊出同一篇岸信夫專訪的報導，標題為「日本呼籲澳洲領導抵抗中國支配（印太）地區」。

岸信夫透過兩家澳洲媒體提出警告，指中國試圖以武力改變印太地區現狀；而美國和中國之間的權力平衡出現明顯變化；如果在台灣發生一場戰役，戰況將往中國有利的方向嚴重傾斜。他呼籲澳洲和其他盟國加快步伐，抵抗中國支配印太地區。

岸信夫在位於東京的防衛省接受訪問時說：「日本的防衛政策並未針對任何特定國家，但是日本周邊的安全情勢日益嚴峻；我們（日本）必須建立一套自衛的架構」。

岸信夫說：「（中國）正試圖以武力和脅迫的方式片面改變現狀，並正試圖製造既成事實」。

岸信夫說，為了應付目前的國家安全挑戰，日本必須自力加強防衛。

岸信夫提到，關於日本是否會因應安全需要而修改和平憲法的問題，將會由日本國會決定；日本國會可能會在今年秋季針對相關憲法議題展開辯論。但他拒絕評論國會事務。

報導說，2014年日本釋憲，指如果有其他國家向日本的盟國宣戰並展開攻擊，日本自衛隊有權保衛盟國；不過，隨著日本前首相安倍晉三去年離任，加上受到東京奧運和新冠疫情影響，拖延了針對相關議題的後續辯論。

對於中國有領土爭議的南海和東海情勢，岸信夫指日本已密切注意；他表示歡迎英國航艦打擊群和德國巡防艦進入印太地區。

岸信夫提醒，中國與台灣之間的軍力差距正在逐年擴大。他又說：「台灣防衛情勢穩定是非常重要的；這不只攸關日本的安全，更攸關世界局勢穩定」。

岸信夫說，他期盼澳洲在東南亞和太平洋地區扮演領導角色，以抵擋中國「一帶一路」的影響；同時希望澳洲支持日本倡議的「自由開放的印度太平洋」構想。

報導說，與中國「一帶一路」互別苗頭的「自由開放的印度太平洋」投資計畫已經在今年3月受到了美國總統拜登的表態支持；而且日本也在泰國、印尼、越南和馬來西亞投資超過澳幣2,580億元（約1900億美元）。

另外，岸信夫說，他的兄長安倍晉三自從去年因潰瘍性結腸炎離開首相職位後，目前已逐漸康復，並復出投入政治活動。報導說，這可能會引起外界揣測民調跌到新低的首相菅義偉能否保住現職。

日本 中國 澳洲

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