商人史佩弗遭中國判刑11年 加拿大矢言上訴

中國法院11日以間諜罪將遭關押的加拿大商人史佩弗判刑11年，加國總理杜魯多立刻譴責這項判決「令人無法接受、不公不義」，渥太華當局打算上訴。(美聯社)

中國 法院11日以間諜罪將遭關押的加拿大 商人史佩弗（Michael Spavor）判刑11年，加國總理杜魯多 立刻譴責這項判決「令人無法接受、不公不義」，渥太華當局打算上訴。

2018年12月1日，加拿大在美國要求下，於溫哥華機場逮捕轉機的華為技術有限公司財務長孟晚舟。不久後，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗先後被捕，外界懷疑是中方的報復舉動。

中國也指控加拿大將法律案件政治化，兩國關係已跌至谷底。

遼寧省丹東市中級人民法院透過聲明表示，史佩弗「犯下境外刺探、非法提供國家祕密罪行，判有期徒刑11年」。

總理杜魯多（Justin Trudeau）稱，這項判決「讓人無法接受，不公不義」。

杜魯多在聲明中表示：「這項裁決在史佩弗先生遭任意拘留2年半後才出爐，法律程序缺乏透明度，審判甚至不符合國際法律要求的最低標準。」

加國外交部長賈諾（Marc Garneau）表示，渥太華當局打算尋求上訴。

賈諾抨擊中國的訴訟程序是「完全不透明的假審判，裁決完全不公不義，以國際規則為基礎的法律而言，令人無法接受」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點