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一則推文失去博士學位 瑞媒報導中國如何讓學者噤口

中央社布魯塞爾10日專電
瑞士新蘇黎世報報導，一名瑞士學生因一則推文，失去在中國攻讀博士學位機會。(美聯社)
瑞士新蘇黎世報報導，一名瑞士學生因一則推文，失去在中國攻讀博士學位機會。(美聯社)

瑞士新蘇黎世報近期報導，中國以咄咄逼人的外交政策讓學者害怕公開表達意見，一名瑞士學生因分享一則批評中國處理台灣香港的漫畫，失去在中國攻讀博士學位機會。

新蘇黎世報（NZZ）近期以「一則推文失去了博士學位」為標題，報導有案例表明，中國咄咄逼人的外交政策影響瑞士學者公開表達自己的方式。

文章報導一名化名為蓋博（Oliver Gerber）的學生，自2017年起在瑞士聖加倫大學攻讀博士學位，後因教授推薦從中國政府獲得武漢一所大學的獎學金，2018 年9月蓋博抵達武漢展開攻讀，2019年回瑞士過聖誕節，後因疫情爆發留在瑞士但仍繼續相關研究。

但2020年3月蓋博的瑞士教授表示收到投訴蓋博在推特上散播類似新納粹式內容的電子郵件，教授說因擔心未來不能再獲得入境中國簽證，必須結束2人的師生關係，說「不想要因一名博士生而收到這樣的電子郵件」。

投訴者表示蓋博2020年3月分享了一張畫有黃皮膚、瞇瞇眼，帶有刻板中國人特徵的漫畫圖片，被指內容對「中國人民進行種族主義攻擊」，他解釋是因其政治訊息而分享圖片，即暗示中國處理台灣和香港的作法。

報導指在瑞士，只有少數人披露和批評中國試圖影響瑞士大學的企圖，這個事例證明一些研究人員願意限制自己和他人的言行，以避免激怒中國。

文章表示，蓋博因擔心說出真名會影響在中國的朋友，因此要求保持匿名。

中國 台灣 香港

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