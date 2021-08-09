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新冠確診遽增 斯里蘭卡進行大規模火化儀式

中央社可倫坡9日綜合外電報導

斯里蘭卡官員表示，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數激增，為消化積累的染疫亡者遺體，已開始進行大規模火化儀式。

斯里蘭卡單日確診個案在一個月內翻倍來到逾2500 例以及近100人身亡，加重醫院負擔。

斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）市政府因島上主要醫院表示沒有更多冰櫃保存遺體，昨天晚上在可倫坡公墓（Colombo General Cemetery）進行15具遺體火化儀式。

這是斯里蘭卡自去年12月以來的首次大規模火化儀式，當時政府不顧伊斯蘭教教義認為穆斯林過世後應採土葬，將15名穆斯林少數族群死者進行火化，其中包含1名20天大的嬰兒。

強制火葬穆斯林的行為引起當地和國際人士抗議後，斯里蘭卡政府允許穆斯林亡者被埋葬在島上東部的偏遠一角。

衛生稽查員(PHI)聯盟指出，醫院在上週末已疊滿COVID-19染疫亡者遺體，火葬場全天候運作仍然難以應對激增的死亡案例。

斯里蘭卡2100萬人口中，有超過1100萬人接受了至少一劑疫苗注射，而截至昨天，已有293萬人完成兩劑疫苗接種。

根據官方統計，截至目前，斯里蘭卡COVID-19確診個案來到近33萬人，5107人染疫死亡，但專家表示，實際數字可能更高。

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