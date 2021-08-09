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日本連續7天單日確診逾萬例 新增12人染疫死亡

中央社東京9日專電
日本今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1萬2073例，創周一新高，是周一首度單日破萬例，也是日本連續7天單日確診逾萬例。美聯社
日本今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1萬2073例，創周一新高，是周一首度單日破萬例，也是日本連續7天單日確診逾萬例。美聯社

日本今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1萬2073例，創周一新高，是周一首度單日破萬例，也是日本連續7天單日確診逾萬例。另外新增12人因染疫死亡。

除確診及死亡新增案例外，日本共同社報導，重症者比昨天多52人，為1190人。

東京都今天新增確診2884例，創周一新高。上周一確診病例是2195人。鄰縣神奈川縣今天新增2166例，刷新8月6日的新增2082例，創下當地最高紀錄。

今天是日本長崎遭原子彈轟炸第76周年，日本首相菅義偉上午出席在長崎市和平公園舉行的祈禱和平紀念儀式後召開記者會。

有關疫情急速擴大一事，菅義偉表示，本周起是盂蘭盆節假期，COVID-19變異株肆虐情況空前，這將是一段極為重要的時期。他還說，日本至今施打COVID-19疫苗已逾1億劑。

日本TBS電視台報導，有關盂蘭盆節連假，日本經濟再生大臣西村康稔今天與發布「緊急事態宣言」的6都府縣知事舉行會談，希望這些知事呼籲民眾在盂蘭盆節連假期間盡量不要返鄉。他也期盼這些知事因應疫情，加強防疫，譬如籲請大型商業設施周末歇業。

西村說，目前已面臨可能醫療量能不足的極為嚴峻狀況。

報導說，出席會議的知事表示，已漸漸面臨醫療崩潰的情況。此外，對於目前Delta變異株蔓延，日本防疫對策重點仍擺在針對餐飲業的作法，與會者有人認為，這樣的防疫作法可能效力漸失。

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