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氣候峰會11月登場英國 將討論千億美元氣候援助

編譯羅方妤／即時報導
英國致力應對氣候變遷組織氣候聯盟示威者在上月23日倫敦國會廣場拉橫幅示威，倒數「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」百日。路透
英國致力應對氣候變遷組織氣候聯盟示威者在上月23日倫敦國會廣場拉橫幅示威，倒數「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」百日。路透

英國BBC報導，196國參與的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）今年11月將在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，人類能不能及時達成協議共同行動阻止災難性氣候變遷，這次峰會被認為至關重要。

COP26除了要求各國制定更高減排目標，氣候融資將是最大辯論主題之一，富國將被要求履行承諾，資助窮國應對氣候變遷費用1000億美元。各國也將討論逐步淘汰燃煤協議，若達成將是重大成果，但並不容易。

各國將被要求制定「更遠大的」減排目標，減少2030年前排入大氣層的溫室氣體，也會被問及要如何在2050年前達成「淨零排放」。燃燒化石燃料是碳排放主要原因，減排措施須包括終止使用煤、停止砍伐森林、改用電動車和投資再生能源。

各國將在COP26檢討2015年巴黎氣候協定簽訂以來，各國的作為是否足夠。巴黎氣候協定目標是控制全球均溫，與前工業時代相比增加攝氏2度以下，且應努力控制在攝氏1.5度。然而，許多科學家表示各國作為不足，如今全球均溫可能上升3度。

此外，各國也被要求協助受氣候變遷影響的國家和社區。窮國民眾處於全球暖化造成的災難前線，面臨乾旱和熱浪危機、海平面上升淹沒家園及海水使農田鹽化。

上百個開發中國家在COP26前提出要求，包括為應對和適應氣候變遷提供資金、補償氣候變遷的影響，及資助綠化經濟。他們表示，若這些方面沒有進展，COP26將以失敗告終。

富國承諾2020前，每年提供1000億美元資助較窮國。但最新數據顯示，富國只資助了790億美元。COP26主席夏爾馬表示，這已成為「信任問題」，富國「須立刻交付款項」。截至2018年，富國提供資金約四分之三是貸款，並非贈款。這對較窮國是個問題，其中許多國家已負債。

氣候變遷 英國 貸款

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