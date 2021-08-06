暌違8年 聯合國氣候報告將出爐

數十起野火近日在希臘各地爆發，消防員在雅典東北部努力灌救，避免火勢蔓延。（歐新社）

聯合國氣候變遷 小組（IPCC）將於9日發表暌違8年的綜合評估報告，預料將在氣候議題提供近年最具全面性的科學分析。不過根據近期的其他研究，氣候變遷正不斷惡化，今年的北美熱浪、歐洲洪災 和南歐野火，在在顯示採取行動已刻不容緩，沒有任何一國能置身事外。

華盛頓郵報報導，來自全球195個會員國的專家，最近一周透過視訊會議為報告定稿。

這份新報告因疫情 而延誤數月，預料將對氣候問題提出更嚴厲的警告。報告中可能提供控制全球升溫幅度的碳排放量上限，並列舉未來可能面臨的特定災難性事件。

IPCC於2013年發表的綜合報告中指出，人類活動是1950年代以來全球暖化的主要原因。這份報告促使2015年「巴黎協定」的誕生，全球約定在本世紀結束前，控制升溫幅度在攝氏兩度以下，1.5度為目標。

IPCC在8年間亦發表多份特別報告，包括分析海洋與極圈狀態，土地使用與沙漠化現象，以及2018年呼籲政府和民營企業加速推動改革的紅色警戒。

今年全球各地已發生許多與氣候變遷有關的事件。北美今年6月底出現破紀錄高溫，加拿大西岸氣溫甚至高達近攝氏50度。歐洲西部發生百年來最大洪災，德國逾150人死亡，是已開發國家罕見。南歐上月底燒起野火，希臘火舌直逼奧運發祥地。